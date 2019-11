4 tipy, jak hledat volná pracovní místa ve špatně napsaných inzerátech

Každá menší firma však nemá svého vlastního personalistu, a tak se snaží nějak sepsat pracovní nabídku sekretářka nebo rovnou samotný šéf. Věnují tomu spoustu energie a peněz, bohužel se na takové inzeráty ale stejně nikdo nehlásí. Tak v čem je chyba? Čtěte dál…

Hledat dobrou práci v inzerátech na internetu je dřina

Snažíte se najít dobrou práci, která bude zajímavá, dobře finančně ohodnocená a ještě k tomu vás bude bavit? Hledání v inzerátech je často jako hledání jehly v kupce sena. Nejenže si zaměstnavatelé pletou názvy pozic, nazývají je, jak se jim to hodí a líbí zrovna v danou chvíli, přitom to obvykle nemá s danou prací vůbec nic společného. Z marketingové specialistky je tzv. holka pro všechno, z office manažerky je asistentka na vaření kávy, uklízečka a osoba, která kdykoliv a pro cokoliv zaskočí. Ve finále tedy mnoho lidí vykonává úplně jinou činnost, než by se na první pohled zdálo z inzerce, na kterou odpověděli. Jaké jsou tedy nejčastější chyby v inzerátech, na které by si měli dát uchazeči pozor?

1) Jak na špatně napsaný inzerát?

Každý zaměstnavatel, který píše špatné inzeráty, se nesoustředí na to, co vás jako uchazeče zaujme na první pohled. A to je nadpis inzerátu. Řekněte si upřímně, zda klikáte pouze na inzeráty, jež vás zaujmou na první pohled nebo i na ty ostatní. Díky tomu se třeba nedostanete k seriózním nabídkám jenom proto, že mají nezajímavý či nudný titulek. Zkuste se tedy prokousat celou nabídkou inzerátů a otevřete si více z nich. Pro selekci je možné použít kritéria, jako jsou druh práce, místo výkonu práce a typ úvazku atd. Inzeráty často obsahují také plno obecných frází a zavádějících klišé. Ty je dobré vůbec nevnímat a soustředit se jen na to podstatné.

Nevěnujte příliš mnoho pozornosti tomu, jak se pozice nazývá, ale spíše čtěte pozorně náplň práce. Neměly by vás odradit ani přehnané nároky a požadavky na vzdělání či praxi. Zkuste na nabídku odpovědět, i když nesplňujete úplně vše, co je v inzerci uvedené.

2) Nehledáte práci tam, kam zaměstnavatelé vkládají inzerci

Často se stává, že zaměstnavatelé vkládají inzerci tam, kam byste neočekávali. Existuje spoustu pracovních serverů, od těch obecných, až po ty specializované, např. Mavimi.cz pro maminky. Vyzkoušejte všechny! Nikdy nevíte, kde se může zobrazit zajímavý inzerát na práci podle vašich představ. Sledujte nejen pracovní portály, ale i webové stránky potencionálních zaměstnavatelů a sociální sítě firem, u nichž vás láká pracovat.

3) Na zajímavé inzeráty reagujte ihned

Stává se vám, že uvidíte zajímavý inzerát na práci a uložíte si jej do záložky s tím, že odpovíte později, třeba večer nebo až druhý den? Často to končí tím, že zapomenete a na uložený odkaz narazíte až třeba za týden. Inzerát už většinou na webu není. Nemusí to být však z důvodu, že už je volná pozice ve firmě obsazená. Uvědomte si, že firmy za zobrazení inzerce platí nemalé peníze. Obvykle inzerát vkládají na více webových stránek. To, že se vám zobrazuje, že daná nabídka již není aktuální, tak neznamená, že není aktivní na jiných portálech nabízejících práci. Odpovězte tedy na volné pracovní místo co nejdříve, nebo si alespoň uložte v pár bodech informace, např. jméno firmy, název pozice a kontakty.

4) Hledejte zajímavé pracovní nabídky na sociálních sítích

Hodně firem jde s dobou a hledají nové pracovníky právě na sociálních sítích. V kurzu jsou např. Facebook a LinkedIn. Zveřejnění volného pracovního místa na sociální síti hledejte na profilu firem. Najdete je vlevo v menu v sekci „kariéra“ nebo volně v příspěvcích firmy. Na LinkedIn hledají práci spíše odborníci z různých oborů, např. IT, finančnictví a bankovnictví. Na Facebooku se můžete setkat se spoustou vyhraněných skupin, ty jsou zaměřené na určitý typ profesí a nabídkami se to tam jenom hemží. Stačí být členem té správné skupiny. Ideální je odpovídat na nabídku přímo do zprávy, komentáře pod příspěvky jsou veřejné, a tak je lepší reagovat diskrétně. Výhoda sociálních sítí je v rychlejších reakcích od zaměstnavatelů na rozdíl od inzertních portálů.

Pokud nemáte založenou sociální síť, jsou dobrou možností také personální agentury. Ty mají „pod pultem“ i nabídky, které jsou velmi aktuální a ještě nejsou zveřejněny. Personální agentury nejprve projíždějí svou vlastní databázi uchazečů o práci, a tím se můžete dostat do výhody oproti ostatním.

Pro aktuální videa z oblasti práce a personalistiky odebírejte kanál Orange Academy.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-personalistiky/rekvalifikacni-kurz-personalistika

Editorka: Zuzana Klímová