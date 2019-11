400 000 000 USD IPO Canaan Creative

03.11.2019 / Crypto Kingdom

Už v minulosti jsme Tě informovali o potenciální žádosti čínského těžařského giganta Canaan Creative o Initial Public Offering (IPO) ve Spojených státech amerických. Podle nejnovějších novinek pak 28. října žádost oficiálně podali, a to nijak drobnou. Při primárním úpisu akcií chtějí získat 400 000 000 dolarů.

Závod o první IPO těžařské společnosti v USA

Canaan je jedna z největších čínských společností zaměřující se na těžbu, kdy představuje konkurenci obrovskému Bitmainu i méně známému Yibang International. V závodě o první v USA regulované IPO pak soupeří primárně s Bitmainem.

Právě IPO Bitmainu mělo být podáno podle anonymního zdroje hned pár dní po žádosti o IPO Canaan Creative. Zajímavostí o IPO Bitmainu pak je mimo nižší transparentnosti např. to, že by tuto žádost měla podporovat třeba i Deutsche Bank.

CAN na burze Nasdaq

Zpět ale k IPO Canaan Creative. Tato společnost podala žádost u U.S Securities and Exchange Commission (SEC). Originálním plánem pak je to, aby byly jejich akcie v budoucnu obchodovány na burze Nasdaq pod tickerem CAN.

Jak jsme Tě již informovali, prvotní žádost o IPO proběhla už v červenci, kdy se mělo jednat ještě teprve o 200 000 000 USD. Společně s oficiální zprávou o nejnovější žádosti pak byla zveřejněna i tato původní.

Příjem 394 000 000 USD

Ze žádosti podané u SEC jsme se navíc dozvěděli i to, jak vysoké reálně mohly být příjmy společnosti za rok 2018. Canaan vygeneroval za minulý rok příjem přes 394 000 000 USD a čistý zisk měl představovat cca 8,3 milionu dolarů. To je zajímavé třeba se srovnáním s Bitmainem, který by za letošní rok měl být dokonce v poměrně výrazně ztrátě, a to prozatím 45,8 milionu dolarů. To bude ale pravděpodobně způsobeno zejména velkými investicemi, kdy mimo R&D řeší třeba i výstavbu největšího těžařského komplexu na světě, o kterém jsme Tě informovali minulý týden.

