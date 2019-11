Letní a zimní čas: Střídání času nemusí skončit vůbec. Vše může ztroskotat ze dvou důvodů

Od návrhu Evropské komise, který by zrušil střídání letního a "zimního" času, uplynul více než rok. Hodinky si ale přeřizujeme dál a konec změn je v nedohlednu. A nemusí k němu dojít vůbec! Podle původního návrhu Evropské komise jsme si měli kvůli změně času ručičky hodinek posouvat naposledy letos. Jaký čas by zůstal zachován, si měly určit jednotlivé členské státy samy. Komise jim ale zároveň doporučila konzultovat volbu se sousedními zeměmi. A právě na tom se návrh zatím zasekl. Aby ho mohli zástupci členských zemí vůbec projednávat, potřebují podnět od předsednictví Rady EU. To se ale dosud nestalo. Podle posledních zpráv má být bod na programu jednání ministrů na začátku prosince, ani to ale není jisté. "Momentálně jsme v takovém vakuu. Evropský parlament se proměnil a ten nový by měl potvrdit, jestli pozice toho minulého platí, nebo ne. Čeká se i na novou Evropskou komisi," osvětlila Petra Holubičková z ministerstva dopravy na nedávném workshopu ke zrušení střídání času.

Na jednání by měli ministři dopravy nebo jiní reprezentanti členských zemí EU řešit, jaký čas by měl být u nich zachován. V současnosti to vypadá, že si Česko plánuje ponechat středoevropský ("zimní") čas. Kdyby si ale třeba Německo zvolilo letní čas, znamenalo by to obrovské zmatky.

Jenže ani kdyby se členské státy shodly na postupu, neznamená to, že se stihne současný termín, který Europarlament posunul na rok 2021. Evropský parlament i Rada EU totiž musí každý legislativní návrh schválit ještě ve třetím čtení.

A v krajním případě se může stát, že ke zrušení střídání času vůbec nedojde - a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé Evropská komise může svůj návrh změnit nebo úplně stáhnout, dokud se Evropský parlament s Radou nedohodnou. A zadruhé se o to mohou zasadit samy státy.

"Pokud by se stalo, že členské státy se shodnou na tom, že chtějí střídání zachovat, a byla by to finální pozice Rady pro zahájení jednání s Europarlementem, možné to je. Rada by si to pak musela jen před Evropským parlamentem obhájit," sdělila Holubičková.

Například Portugalsko a Španělsko by byly pravděpodobně pro. Vlády v obou zemích totiž přijaly stanovisko, ve kterém se vyjadřují pro zachování střídání času. Většina dalších států se k problematice na oficiální úrovni zatím nevyjádřila. Česká vláda neoficiálně uvedla, že usiluje o zavedení "zimního" času.

Pokud by nakonec ke zrušení střídání nedošlo, bylo by to proti tomu, co si přeje většina veřejnosti. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos pro společnost Huawei je pro konec změn času téměř 58 procent Čechů. Více než 65 procent respondentů by pak zvolilo letní čas.

Workshop ke zrušení střídání času (VIDEO)