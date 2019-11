Děti už nechtějí být popeláři. Touží po dráze youtubera, rodiče to děsí

Děti už se netouží stát kosmonautem nebo popelářem, teď letí youtubeři. Natáčet videa a veřejně je sdílet na internetu - to je to, po čem současné děti touží. I když si někteří youtubeři dokážou přijít na slušné peníze, rodiče malých snílků doufají, že z toho jejich ratolesti vyrostou a stanou se třeba lékaři nebo právníky.

Popeláři už jsou "out", teď frčí jiná povolání - například být youtuberem. To, co dnes děti považují za práci snů, přitom generace jejich babiček ani nezná.



Youtubeři natáčejí videa většinou sami se sebou. Někteří v nich radí, jak se nalíčit, jiní mají cíl pobavit. Podle průzkumů se kolem 90 procent mladých lidí od 16 do 24 let připojuje na internet právě kvůli youtuberům.



"Je to určitá atraktivita povolání. My jsme taky nekoukali na ty popeláře, jako že pracují v zimě i v horku a ve špíně, ale viděli jsme je, jak jedou za autem, a to bylo lákavé," vysvětlil dětský psycholog Václav Mertin.



Představy rodičů jsou ale jiné, téměř čtvrtina z nich by si přála mít ze svého potomka lékaře. Následuje povolání právníka nebo učitele. "Z toho moc nadšený nejsem, ale on z toho vyroste. Zrovna Čenda by mohl být učitel nebo zvěrolékař," nastínil budoucnost svého potomka jeden z rodičů.



Někteří youtubeři se netají tím, že se natáčením dá i slušně vydělat. Třeba Jakub Steklý, přezdívaný Stejk, si natáčením videí už vydělal na vlastní bydlení. Je ale spíš výjimkou. Než se youtuber stane populárním a koníček mu začne vydělávat, trvá to i několik let. "Tři roky jsem z toho neměl ani korunu," řekl Stejk.



Podle psychologů jde o podobný fenomén jako před pár lety ten s popeláři. Většina z nás jimi toužila být, ale nakonec jsme se stali něčím úplně jiným.