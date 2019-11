Před 30 lety padlo zásadní rozhodnutí k pochodu studentů. StB je sledovala

Přesně před 30 lety 2. listopadu se na pražském Petříně tajně sešla skupinka studentů s cílem naplánovat na 17. listopadu pochod k výročí uzavření českých vysokých škol nacisty a uctění smrti Jana Opletala. Ten den se tak podle historiků stal zlomovým dnem v cestě tehdejšího Československa ke svobodě. Navenek přitom republika žila spíš událostmi v sousedním východním Německu.

Hlavní zprávou, která před 30 lety plnila média, byl masivní přesun lidí z tehdejšího východního Německa do Československa. O půlnoci z 1. na 2. listopadu totiž přestala platit na hranicích omezení vstupu a tisíce Němců se rozhodly přes Prahu emigrovat na západ.



"Dnes nám to přijde divné, že by Němci jeli do Německa zrovna přes Prahu, ale tak to bylo, protože to byly různé státy," vysvětlil textař a spoluzakladatel občanské iniciativy Most Michal Horáček.



Zatímco Státní bezpečnost sledovala dění u německé ambasády, jen o pár kilometrů dál docházelo k něčemu, co otočilo kolem dějin i v Československu. 2. listopadu roku 1989 se na pražském Petříně psaly československé a později i české dějiny. Skupina studentů si dala tajnou schůzku u sochy Karla Hynka Máchy.