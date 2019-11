Může obchodní válka za zpomalení ekonomiky?

Napětí v obchodních vztazích mezi Čínou a USA již od loňského roku přitahuje pozornost ekonomů. Ti je považují za jeden z hlavních důvodů globálního zpomalení. I Mezinárodní měnový fond snížil svou prognózu globálního růstu na rok 2020 s odvoláním na obchodní a geopolitické napětí. Primární příčiny světového přibrzdění jsou ale jinde.

Neustálé změny ve vývoji obchodní války mezi USA a Čínou jsou určitě jedním z nejčastějších důvodů zmiňovaných jako faktory globálního ekonomického zpomalen. Ale nemusí to být tak docela pravda. Ekonomové, kteří považují obchodní válku za hlavní příčinu zhoršující se hospodářské situace ve světě, podle Lakshmana Achuthana a Anirvana Banerjiho, zakladatelů Economic Cycle Research Institute, nepochopili primární příčiny zpomalení. A mohou se tak mýlit i v tom, co se bude dít dále.

Meziroční tempo růstu světové průmyslové produkce začalo klesat již koncem roku 2017. Většina analytiků se pak při sledování globálního růstu zaměřuje na indexy nákupních manažerů (PMI), protože jsou publikovány měsíčně a zhruba měsíc a půl před údaji o samotné výrobě. Globální PMI sice má obecně pozitivní korelaci s růstem průmyslové výroby, jde ale pouze o průzkum mezi manažery firem, který zjišťuje, jak vnímají samotné společnosti podmínky na trhu.

Takže i když globální PMI začalo také klesat již na konci roku 2017, jeho pokles se pořádně projevil až v roce 2018, kdy už bylo jasné, že nejde jen o nějaký šum. Shodou okolností je to také období, kdy Donal Trump zahájil svou obchodní válku a uvalil cla na pračky a dovoz oceli a hliníku. A jelikož šlo o mediálně vděčné téma, ekonomové uvěřili tomu, že obchodní válka stojí za poklesem PMI a ekonomického růstu.

Obchodní válka má samozřejmě na světovou ekonomiku vliv, ale není hlavním faktorem zpomalení. Achuthan a Banerji argumentují, že indexy společnosti Economic Cycle Research Institute byly navržené tak, aby předvídaly změny v cyklu růstu globální průmyslové produkce i v globálním PMI. A tyto indexy začaly klesat již v polovině roku 2017, tedy výrazně dříve, než začala obchodní válka. Cyklický pokles globální průmyslové produkce tedy začal již v roce 2017.

Cykly jako hnací motor

Achuthan a Banerji vycházejí z toho, že ekonomický cyklus zapříčiňuje to, že ekonomika přechází z období růstu do etapy poklesu a zpět. Není tedy potřeba žádný faktor, který by ekonomiku vychýlil z růstové trajektorie. Lidé mají tendenci připisovat vinu různým událostem, aby vysvětlili cyklické výkyvy. Ve skutečnosti však za poklesem stojí základní hnací síly hospodářských cyklů, jako jsou vývoj úrokových sazeb nebo cen ropy.

"Je samozřejmě pravda, že obchodní válka mezi USA a Čínou má výrazný dopad na světovou ekonomiku. Například vede k dlouhodobé změně dodavatelských řetězců. Základní cyklické síly se však mohou projevit bez ohledu na to, jak a kdy přesně se obě největší ekonomiky nakonec (ne)dohodnou," míní Achuthan a Banerji. To znamená, že v budoucnu může dojít k hospodářskému oživení i bez toho, že by byla celní válka zažehnána. A bude to nepochybně připisováno nějaké mediálně propírané události.