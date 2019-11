Chcete úspěch a bohatství? Nedovolte, aby vás zlomila případná porážka!

Mysleli jste si, že bohatí a úspěšní nikdy neprohrávají? Omyl! Nikdo z nás neprojde životem, aniž by okusil neúspěch. Můžete se snažit nikdy neprohrávat, ale stejně důležité je nedovolit, aby vás jakákoli porážka zlomila. Věříme, že ať se při čtení tohoto článku zaměříte třeba na svůj úspěšný trading, osobní či pracovní život, nebo si ho přečtete jen tak, určitě vám dodá inspiraci, nadšení a pozitivní postoj, který spojuje bohaté a úspěšné.

Úspěch a síla

Zažil jsem to já a znáte to pravděpodobně i vy. Jistě se vám někdy podařilo velmi dobře začít třeba v nové škole, práci, v novém vztahu, nebo zkrátka v nějakém úsilí, třeba při obchodování kryptoměn. Poznali jste jak chutná úspěch a dařilo se vám se na jeho vlně držet. Nalezli jste svou vnitřní sílu a rovnováhu a rozkvetli jste v úspěšnou bytost.

V takové chvíli, kdy se vezete na vlně úspěchu, se vše zdá snadnější a nic není nemožné. Je to vnitřní nastavení vítězů. Jenže bez ohledu na to, jak mocná je síla vaší touhy po úspěchu a bohatství a jak silná je vaše osobnost, nikdo v životě neprožívá jenom to dobré, ale okusí i to zlé.

Nedovolte, aby vás porážka zlomila

Ano, každý si projde i tím špatným. A tak se vám mohlo stát, že přišel neúspěch po sérii snadných vítězství, ale i těch, které jste si museli vydřít v potu a krvi. Úspěšný člověk by se dal přirovnat třeba k zahradníkovi. Sází semínko za semínkem a pečuje o své rostlinky. Věří, že s trochou snahy a péče a za příznivých podmínek se jako kouzlem drobná semínka promění na velké úspěchy. Když vytrvá, pravděpodobně se dočká plodů svého snažení.

Neúspěch může být velkou ranou pro někoho, kdo si zvykl, že jen vítězí. Když se vám daří a porážky se vás netýkají, dává vám to pocit síly a moci, chuť vítězství. Jenže pak se jednou stane, že i toho nejšťastnějšího člověka na světě jako blesk z čistého nebe zasáhne neúspěch. Najednou už není tím, kdo jen vítězí.

Cena za zkušenost ztráty vlastní neomylnosti

To není negativní sugesce z mé strany, ale zkušenost, kterou zažil úplně každý, snad kromě těch lidí, kteří se nikdy o nic nesnažili. A je to chvíle, kdy se lidem láme jejich vesmír. Nečekaná porážka vás může přeměnit na negativitou zasažené „zahradníky”, kterým se přestalo dařit a oni to vzdali.

Nebezpečí, o kterém je tento článek, však můžete zažehnat. Každý má možnost se sám za sebe rozhodovat a určit, jestli ho ta porážka zlomí, nebo ne. Všichni úspěšní lidé světa včetně těch nejúspěšnějších a nejslavnějších, o kterých rádi čtete inspirativní články, zažili porážku a naučili se s tím vyrovnat. Jako příklad můžeme uvést třeba životní příběh Jacka Ma, zakladatele multimiliardové internetové společnosti Alibaba.

Pozitivní postoj

„Pozitivní, tedy správný, duševní postoj se skládá ze všech „kladných” prvků, které symbolizují slova jako víra, celistvost, naděje, optimismus, odvaha, iniciativa, velkorysost, tolerance, takt, laskavost a zdravý rozum.”

-Oliver Napoleon Hill

Tento postoj, který tak podrobně vyjádřil jeden z prvních autorů literatury úspěchu, je tím, co spojuje úspěšné a bohaté lidi. Mysl úspěšného člověka, pozitivitu a chuť k dalším úspěchům je třeba si udržet, navzdory porážce a neúspěchu, který se nám staví do cesty.

Závěr

O překonání těžké chvíle jsme psali v tomto článku. Dnes jsme na to tak trochu navázali a připomněli si, jak moc je pozitivní postoj a s ním spjatá vnitřní síla a vůle důležitá k tomu, abychom dosáhli svých cílů, třeba právě úspěchu a bohatství. Naší snahou nebylo vás ohromovat novými pravdami, ale upřímně si přiznat, že neúspěchy zažíváme občas všichni. Určitě se není za co stydět a není to důvod se vzdát pozitivního myšlení, které odděluje úspěšné od neúspěšných.

A co vy? Ještě pořád se bojíte neúspěchu, nebo už se vám podařilo použít tyto užitečné znalosti v praktickém životě? Napište nám to do komentářů.