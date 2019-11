Přízrak krize: Je světová ekonomika v ohrožení? Veřejná debata Plusu v Olomouci (Video)

Obchodní války mezi Čínou a USA i hrozba brexitu zpomalují světovou ekonomiku. Jsme na to připravení? Hrozí nám recese, nebo jen běžné zpomalení růstu? Jak by měl reagovat český stát a jak byznys? To jsou témata veřejné debaty v Olomouci.

Hosty jsou:

• Jana Matesová, ekonomka a bývalá zástupkyně ČR ve Světové bance

• Jan Švejnar, profesor ekonomie, předseda Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI a ředitel think-tanku IDEA při Cerge-EI, ředitel Center on Global Economic Governance na Kolumbijské univerzitě

• Zbyněk Frolík, zakladatel a spolumajitel firmy Linet

• Josef Středula, předseda Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

• David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz