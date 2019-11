Farage nabídl Johnsonovi volební alianci pro vyvedení země ze svazku s EU

Lídr Brexit Party Nigel Farage nabídl v rámci zahájení předvolební kampaně volební alianci Konzervativcům premiéra Borise Johnsona Spojení stran by mohlo přispět k úspěšnému vyvedení země ze svazku s EU. Brexit Party je nvou stranou a doposud nemá žádné poslance nicméně od předčasných prosincových voleb si slibuje vstup do vrcholné politiky. Předvolební průzkumy naznačují možnost získání až 9% hlasů.Konzervativci by mohli získat až 40% hlasů a Labouristé 29%.