Fed snížením sazeb přilil olej do ohně

Šéf Fedu věří, že americká ekonomika je v dobrém stavu. Situace na akciových trzích však připomíná rok 2000 před prasknutím dot.com bubliny. Aktuální čísla o zaměstnanosti za říjen totiž zklamala a průměr za uplynulých šest měsíců je nejslabší od roku 2010. Následující tři měsíce proto budou kritické.

Komentář na tiskové konferenci Fedu změnil výhled investorů na pravděpodobnost dalšího snižování v prosinci. Až 80 % z nich už další snížení neočekává. Snížení sazeb však povzbudilo akciové trhy. Index S&P 500 stoupl na nová maxima a dolar podle očekávání oslabil.

Na tiskové konferenci Powell řekl, že americká ekonomika je "v dobrém stavu". Jsou však v dobrém stavu také americké akcie?

Globální ekonomika v posledních 18 měsících zpomaluje. Pozitivní impuls Číny skončil a silný americký dolar zhoršuje situaci v rozvíjejících se ekonomikách. Akcie přesto rostou. Podle nás to velmi připomíná situaci z času před dot.com bublinou. Z tohoto pohledu tak Fed jen zbytečně přilévá olej do ohně.



Americká ekonomika vstupuje do kritické fáze, kdy se zpomalení na trhu práce začne projevovat i na změně nálady u spotřebitelů. Zvrat v nákupním apetitu lidí je většinou náhlý a pro centrální banku je těžké ho zachytit.

Indexy rostly i proto, že společnost Facebook vykázala meziroční růst tržeb o 29 % a ziskovost na akcii vzrostla o 21 %. To jsou silná čísla. Sociální síť Twitter mezitím oznámila, že na své platformě zakáže politickou reklamu. To vytváří tlak na Facebook, aby k podobnému kroku přistoupil také. Pokud by k tomu došlo, vytvoří to problém pro další ziskovost Facebooku.

Silné tržby a zisky vykázal také Apple. Jeho výsledky však táhly zejména příjmy z doplňkových služeb a nositelných zařízení. Tržby z prodeje iPhonu a iMacu klesly o devět a pět procent. Pozitivní zprávou je to, že růst tržeb Apple v Číně zůstává stabilní. Naznačuje to, že čínští spotřebitelé na produkty této značky ani přes obchodní válku ještě nezanevřeli.





O autorovi:

Peter Garnry začal pracovat v Saxo Bank v roce 2010 jako vedoucí kapitálové strategie. V roce 2016 se stal vedoucím týmu kvantitativních strategií, který se zaměřuje na aplikaci počítačových strategií na finanční trhy. Vytváří obchodní strategie a analýzy akciových trhů i jednotlivých firemních akcií pomocí pokročilých statistik a modelů.

Peter Garnry vytvořil pro Saxo Bank měsíční publikaci Alpha Picks, která vybírá nejatraktivnější akcie na amerických, evropských a asijských trzích. Kromě toho přispívá do čtvrtletních předpovědí Saxo Bank a ročních Šokujících předpovědí a je pravidelným komentátorem na televizních stanicích včetně CNN a Bloomberg TV.

Finanční odvětví stále více používá počítačové programy pro zvládání obrovského množství informací a pro tvorbu lepších předpovědí. Garnry a jeho kolegové z týmu kvantitativních strategií vytvářejí automatické počítačové modely s tvorbou signálů a předpovědí pro širokou řadu finančních instrumentů. Obchodní přístup podporovaný kvantitativními modely je velmi dynamický a flexibilní i v proměnlivém tržním prostředí. Kromě kvantitativních strategií také vede volné akciové portfolio, na kterém ukazuje jak vytvářet pozice na akciovém trhu a reagovat na průběh událostí.

Peter Garnry absolvoval Copenhagen Business School a je držitelem charty CFA®.