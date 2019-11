Nižší daňové příjmy kompenzují nižší výdaje (Komentář)

Státní rozpočet za prvních deset měsíců skončil v deficitu 19,6 mld. Kč. Oproti předchozímu měsíci se jedná o zhoršení salda o 1,4 mld. Kč. Zároveň se také jedná o nejhorší říjnový výsledek od roku 2015, kdy byl deficit ještě o deset miliard vyšší.

Na příjmové straně zůstává situace beze změny. Všechny hlavní daňové položky lehce zaostávají za plánovaným výběrem. To se pak odráží i na celkovém saldu státního rozpočtu. Vyššího výběru daní oproti prognóze Ministerstva financí, kterého jsme byli svědky v minulých letech, se už letos pravděpodobně nedočkáme. Výjimkou zůstává daň z příjmu právnických osob, které výrazně pomohla třetí kvartální platba záloh. Ty jsou však odvozeny od zisků firem z minulého roku, kterých letos podle nás již nedosahují. To vytváří riziko pro státní rozpočet v příštím roce v podobě vyšších daňových vratek. Celkově však kvůli slabšímu výběru daní chybí ve státní kase necelých 29 mld. Kč.

Výdajová strana je o poznání zajímavější. Běžné výdaje v říjnu lehce zpomalily a jsou o 26 mld. Kč nižší, než s čím počítá plán státního rozpočtu, zatímco investiční aktivita postupně zrychluje. Ačkoli investice stále viditelně zaostávají za plánem, jejich tradiční pomalý rozjezd v průběhu roku je letos nejrychlejší za poslední roky. Riziko nižší realizace investic se tak postupně snižuje a naopak je tu i možnost, že by mohly být i vyšší, než s čím počítá rozpočet díky vysokému objemu nespotřebovaných výdajů z minulých let obdobně jako vloni. Ke konci října zbývalo z předchozích let k vyčerpání 41,3 mld. CZK. I přesto však současný objem investic odpovídá roku 2008 při zanedbání rozdílným cenových hladin.

Celkově tak vidíme nižší daňové příjmy, ale i nižší výdaje, než s čím počítá plán státního rozpočtu. O výsledku hospodaření v tomto roce tak rozhodnou investice, které postupně rostou. V případě, že by nebyl naplněn jejich plán, ušetřené prostředky by vykompenzovaly slabší výběr daní, a státní rozpočet by dospěl ke svému plánovanému deficitu 40 mld. Kč, což je i naše prognóza pro tento rok. Deficit státního rozpočtu však vyvažuje stále pozitivní hospodaření municipalit a zdravotních pojišťoven. Celkové veřejné finance by tak podle naší prognózy měly skončit v lehkém přebytku 0,3 % HDP.