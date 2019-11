6. listopadu proběhne stávka učitelů

Školské odbory oznámily, že v pondělí 4. listopadu s největší pravděpodobností vyhlásí na středu 6. listopadu stávku kvůli platům učitelů . Školy by měly být proto ve středu zavřené případně budou fungovat s omezeným provozem. Podrobnosti celého plánu odbory hodlají zveřejnit v pondělí 4.11.Školské odbory požadují zvýšení platů plošně o 10%. Ministerstvo školství navrhuje pouze 8% plus další 2% do pohyblivé složky pro odměny.Odbory reagují na rozhodnutí vlády o růstu platů učitelů v roce 2020 o 8% v jejich tarifní části. Na pohyblivou složku půjdou další 2% z celkového navýšení.