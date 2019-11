Indexy lámou rekordy, juan posiluje. Je na trzích vůbec nějaké riziko?

Dnes brzy ráno byl zveřejněn ukazatel PMI za výrobní sektor v Číně. Po předchozích nevydařených číslech v tomto týdnu přišla do trhu pozitivní data, která poslala měnový pár USDCNH na support. I když analytici očekávali pokles z 51.4 na 51.0 bodů, Caixin PMI rostlo na 51.7, což je nejlepší hodnota od března roku 2017.

Trhy na nová data reagují pozitivně a od rána rostou indexy i ropa WTI.

USDCNH, Daily

Čínský juan v posledních týdnech posiluje, což se odráží na poklesu měnového páru USDCNH. Z daily pohledu jsme se dostali na spodek dlouhodobé rotace a blízko psychologické hranici 7.

V 10:30 byl zveřejněn index nákupních manažerů (PMI) za sektor služeb, který investory pozitivně překvapil. Po dlouhodobém poklesu přichází v pořadí druhé zlepšení a britská libra na nová data reaguje prozatím růstem.

GBPUSD, M15





Dnešní fundamenty

Ve 13:30 může trhy zahýbat fundament NFP, který se týká trhu práce ve Spojených státech. Analytici očekávají výrazný pokles z hodnoty 136K na 89K. Tento pokles lze však logicky odůvodnit stávkujícími v automobilce GM, jejichž počet převýšil číslo 60K. I přes tyto vnější vstupy, které byly pouze dočasné a stávkující již pracují, lze předpokládat, že indexy a měnové páry s americkým dolarem budou v době zveřejnění pod tlakem.

Spolu s NFP dojde ke zveřejnění míry nezaměstnanosti ve Spojených státech za měsíc říjen.

V 15:00 doplní US fundamenty PMI nákupních manažerů za měsíc říjen.

Earnings a indexy

Významné společnosti jako Facebook, Google nebo Apple již své kvartální výsledky zveřejnily a katapultovaly světové indexy na vyšší hodnoty.

Index SP500 proráží v posledních dnech na nová historická maxima. Všimnout si u něj můžeme i proběhlého testu předchozích high´s z druhé strany.

SP500, Daily





FDE30, Weekly

Německý akciový index, známý pod označením DAX, se stejně jako SP500 nachází v uptrendu. Na rozdíl od amerického akciového indexu se však stále drží pod svým historickým maximem.

Jsou na trzích vůbec nějaká rizika?

I přes to, že indexy lámou rekordy a jsou ovládány býky, jistá rizika by se na globálním trhu našla. Z Číny se ozývají hlasy, které trochu tlumí počáteční nadšení z blížícího se uzavření částečné obchodní dohody mezi USA a Čínou. Dočasná, či prozatímní dohoda pouze odsouvá kompletní dohodu, na které se dle nejmenovaného čínského úředníka bude velmi obtížné domluvit.

Pokud by nová data z Číny i nadále pozitivně překvapovala, tak jako dnes PMI, dostala by se Čína do výhodné pozice a jednání s USA by se mohlo vyostřit.

VXX

Na obrázku výše jsou zobrazeny pozice velkých spekulantů a hedgers na VIXu. VIX je indikátor strachu, nervozity a volatility.

Velcí hráči jsou na VIXu aktuálně vyhroceni na extrémech, což bychom si mohli vyložit tak, že se velcí hráči domnívají, že není čeho se obávat.

Takové situace však obvykle končí přesným opakem. Obchodování na indexech vnímám aktuálně jako silně rizikové.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.