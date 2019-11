ANO má největší podporu za poslední rok. SPD by vypadla ze Sněmovny

Kdyby se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, zvítězilo by hnutí ANO před druhými Piráty a třetí ODS. Z parlamentu by naopak nejspíše vypadla SPD a TOP 09. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd (CVVM).

K volbám do Sněmovny by v říjnu dorazilo 60 procent občanů. Nejvíce z nich by podpořilo hnutí ANO, které ve volebním modelu CVVM dosáhlo na 33,5 procenta hlasů. Na druhém místě by pak skončili Piráti (14 %) následováni občanskými demokraty (13,5 %). Ti si oproti zářijovému průzkumu polepšili o 1,5 procentního bodu.

Čtvrtá zůstává ČSSD s 10 procenty. Komunisté mají 8,5 procenta, KDÚ-ČSL pak balancuje na hranici zvolení s 5 procenty. Hnutí SPD zaznamenalo dramatický pokles podpory. Zatímco ještě před měsícem by získalo 8,5 procenta, nyní má podporu pouze 4,5 procenta voličů.

Zdroj: CVVM

"U uskupení KDU-ČSL, STAN a TOP 09 nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi politickými

subjekty říci, zda by se na základě výsledků současného šetření do Poslanecké sněmovny dostaly, či nedostaly," uvedli výzkumníci z CVVM.