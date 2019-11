Evropská komise chválí ČR za přípravu nového období

1. 11. 2019

Česká republika se podle Evropské komise velmi efektivně v porovnání s ostatními státy připravuje na začátek programového období 2021-2027. ČR již má připravenou strukturu a další podrobnosti jednotlivých operačních programů i Dohody o partnerství. Daří se jí i v jiných oblastech – minulý týden byly například znovuobnoveny platby Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

„Minulý týden proběhlo v Praze jednání s Evropskou komisí. Zástupci Komise chválili Českou republiku zejména za to, jak daleko jsme již s přípravami. Jsme jedni z prvních v Evropě , kdo má podrobně rozpracované zaměření operačních programů a Dohody o partnerství. Přestože probíhá vyjednávání a některé parametry, které mohou ovlivnit podobu budoucích programů, se mohou ještě změnit, máme již v ruce velmi kvalitně zpracovaný podklad, který nám pomůže urychlit start dalšího programového období,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Česká republika pro příští období počítá s obdobným počtem a strukturou operačních programů, jako je tomu v současném období 2014-2020. Bližší informace o připravovaných operačních programech jsou k dispozici zde Minulý týden také bylo ze strany Evropské komise oficiálně obnoveno čerpání Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které bylo pozastaveno na základě auditních zjištění na začátku tohoto roku. „České republice se podařilo odstranit nedostatky v programu na podporu podnikání a vyjednat s Evropskou komisí opětovné proplácení plateb, které jsou nyní předfinancovány ze státního rozpočtu ,“ doplnila Daniela Grabmüllerová, zastupující náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj.České republice se také podařilo splnit absolutní většinu milníků pro připsání výkonnostní rezervy, díky které budeme moci použít dalších téměř 37 mld. Kč na prospěšné projekty z různých oblastí. Ke konci září již 8 z 10 programů splnilo také pravidlo N+3, podle něhož musí prostředky na určitý rok být vyčerpány do tří let od daného roku, tj. do konce roku 2019 se musejí vyčerpat prostředky pro rok 2016. Tři z těchto programů (OP Zaměstnanost , OP Technická pomoc, Program pro rozvoj venkova ), dokonce již naplnily i pravidlo N+3 pro příští rok.