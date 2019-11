Piráti hlasují o osudu místopředsedy Michálka. Čelí obvinění z šikany

Piráti začali v pátek dopoledne hlasovat o odvolání Jakuba Michálka z pozice místopředsedy strany. Členové Pirátů budou o jeho osudu rozhodovat v internetové volbě až do pondělí 4. listopadu. Podnět k tomu dala šéfka personálního odboru strany Jana Koláříková, kterou Michálek údajně psychicky šikanuje.

Piráti rozhodují na svém internetovém fóru od páteční desáté hodiny. Mohou hlasovat pro odvolání, proti odvolání Jakuba Michálka a pro odročení rozhodnutí až do lednového celostátního fóra, kde budou členové vybírat nové vedení.

Michálek už dříve prozradil, že svou pozici místopředsedy Pirátů obhajovat nehodlá. Pokud by ho tak členové přeci jen odvolali, zůstalo by zřejmě místopředsednické místo do celostátního fóra neobsazené. Sám Michálek rezignovat nehodlá a nařčení z šikany odmítl. Prý má pouze vysoké nároky na lidi a je tvrdý.

"Vyjádření Jakuba Michálka mne mrzí, bohužel nedošlo k žádné sebereflexi. Jeho dobrou práci ve sněmovně nikdo nerozporuje, podnět se však týká jeho chování," uvedla vedoucí personálního odboru strany Jana Koláříková.

"To se stalo historicky jednou, že jeden člověk se v Pirátské straně rozbrečel a mě to velmi mrzí. Mně samozřejmě záleží na tom, aby v Pirátské straně komunikace fungovala," prohlásil místopředseda strany a šéf poslaneckého klubu Michálek.

Návrhu na odvolání Michálek nečelí poprvé. Hlasování o konci na postu místopředsedy v minulosti ustál. Podporu našel u tří čtvrtin straníků.