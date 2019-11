Rodičovský příspěvek: Ke schválení zvýšení rodičovského příspěvku se poslanci nedostali ani na mimořádné schůzi Sněmovny (video)

Zdroj: FTV Prima

Rodičák ze všech stran! Tak vypadala nedělní Partie na Primě. Denně si také čtu stovky vašich zpráv a komentářů k rodičovské a na mnoho z nich jsem právě v Partii odpověděla! Podívejte se sami.

"Nedokážu si představit, že by se to nestihlo. To by byla katastrofa pro vládní koalici"

Skutečný problémem je, že vláda rodičovský příspěvek svázala s daňovým balíčkem. Ten ovšem obsahuje řadu absurdních návrhů, pod které se jako KDU-ČSL nemůžeme podepsat. Jmenovitě například zvýšení poplatku za zápis do katastru nemovitostí. Přitom v rozpočtu lze nalézt finance jinde. To by ovšem vláda nesměla svůj návrh daňového balíčku tlačit přes sílu. Doufám, že v rámci jednání, která nás čekají, se budeme schopni domluvit tak, aby rodičovský příspěvek prošel. Z naší strany jsme připraveni udělat maximum, ale vůle musí být na obou stranách.

Rodičovský příspěvek a daňový balíček se zasekly ve sněmovně! Stihne se rodinám přidat?

Má stát záložní plán? Nejen na to se bude v Partii ptát Terezie Tománková Jany Maláčové, ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD, a předsedy lidovců Marka Výborného