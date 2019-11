Odpolední makrodata z USA: Čekáme na statistiky z trhu práce a výrobní PMI

Shrnutí:

Čeká se méně než 100 tis. nových pracovních míst v americké ekonomice

Pozor na revizi statistik NFP za září

Index ISM ve výrobě by měl vzrůst, ovšem výsledek by se měl stále pohybovat pod 50 body

Jsme u konce fundamenty nabitého týdne, ovšem ani dnešní makro kalendář nedá obchodníkům vydechnout. Čekáme v prvé řadě na důležité indikátory stavu americké ekonomiky - data z trhu práce a výrobní ISM index. Je třeba mít na paměti, že dnešní zveřejnění statistik proběhne kvůli posunu času o hodinu dříve, než jsme zvyklí.

13:30 - Data NFP z amerického trhu práce: Za říjen se čeká pouze výrazně podprůměrných 90 tisíc nových pracovních míst po 136 tisících v minulém měsíci. Tento pokles se ovšem dá vysvětlit stávkou zaměstnanců GM, kteří se na snížení růstu podílejí přibližně 50 tisíci místy. Průměrný nárůst mezd by na měsíční bázi měl dosáhnout na 0,3 % z 0,0 % v září. Míra nezaměstnanosti by měla růst o desetinu na 3,6 %. Stále by se tak měla pohybovat v blízkosti padesátiletých minim. Středeční data ADP ukázala na přírůstek pracovních míst ve výši 125 tisíc. Obchodníci však byli svědky výrazné revize zářijových dat o 42 tisíc na pouhých 93 tisíc. Takže kromě aktuálních dat by se obchodníci měli tentokrát více zaměřit na možnou negativní revizi NFP.

15:00 - Index ISM z výrobního sektoru: Po středečním třetím snížení sazeb Fedu je jasné, že jeho další kroky se budou více odvíjet od výsledků makrodat a situace v globálním obchodu. Index ISM patří do první linie statistik, které americkou centrální banku zajímají a na kterých staví svoji měnovou politiku. Není bez zajímavosti, že se indexu nepodařilo pětkrát za posledních 6 měsíců zklamat. Navíc v posledních dvou měsících se index pohybuje v negativním teritoriu pod 50 body a i dnešní výsledky by se tam měly udržet. Za říjen se očekává růst na 49 bodů z 47,8 bodů v září.