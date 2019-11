Rozbřesk: Přinesl říjen pro Německo obrat k lepšímu?

V říjnu jako by se ve světové ekonomice začaly věci obracet k lepšímu a některé černé mraky již zdaleka nevypadají tak děsivě. Čína a Spojené státy v obchodní válce vyjednaly dočasné příměří a snaží se dospět k první (minimalistické) fázi dohody. V případě brexitu viditelně poklesla pravděpodobnost chaotického odchodu Británie bez dohody - souboj před prosincovými volbami se mezi dvěma hlavními stranami vede o to, zda přijmout dohodu Borise Johnsona nebo vypsat nové referendum. Současně Fed znovu uvolnil měnové kohouty a americké korporace hlásí slušnou výsledkovou sezónu. Tento koktejl dohromady přispěl na trzích k velké úlevě a rizikovým aktivům se jednoduše dařilo - akciové indexy si připsaly mezi 2-5 %, viditelně posílilo euro na frontě s dolarem a daří se i české koruně.



Ke všem pozitivům je nakonec třeba přičíst i to, že čísla ze sousedního Německa již nejsou tak mizerná a vykazují známky stabilizace. Podle posledních zpráv se již v červenci a v srpnu stabilizoval globální obchod - ten začal klesat pod tlakem nejistoty spojené s obchodními válkami a brexitem na podzim 2018 a stáhl s sebou německé průmyslové podniky do recese. Stabilizace je tedy pro těžce zkoušený německý průmysl dobrou zprávou. Stejně tak jako rýsující se alespoň dočasné obchodní příměří mezi USA a Čínou a dohoda na dalším odkladu brexitu.



Další dobrou zprávou také je, že německá průmyslová recese zatím nenatropila výraznější škody v širší německé ekonomice, zejména na trhu práce. Tam sice poklesl počet volných neobsazených pozic, ale zaměstnanost dál roste a její přírůstky ve třetím kvartále spíše zrychlily.



Nedá se ale zatím jednoduše říct, že německá ekonomika má vyhráno. Přestože jsme kosmeticky vylepšili náš malý obrázek Německa pro tento a příští kvartál, ten velký obraz (na tento a příští rok) zůstává dál relativně pochmurný. Na rozdíl od Španělska, Francie a Itálie, které pokračují v růstu o 0,4 %, 0,3 %, respektive 0,1 % mezikvartálně, Německo s vysokou pravděpodobností přešlapuje na místě. Náš nowcast ukazuje na nulový růst, a tedy těsné uniknutí technické recesi ve třetím kvartále. A vzhledem k špatným náladám v průmyslu i slabým novým objednávkám bude pravděpodobně oživení jen velice pozvolné. Pro celý rok tedy předpokládáme růst německé ekonomiky o 0,5 % a příští rok pouze o 0,7 % - to je výrazně pod normálním tempem (potenciálem), které se v případě Německa pohybuje lehce nad 1,5 %.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna osciluje kolem 25,50 EUR/CZK a hledá další směr. Poslední hlasy z ČNB vesměs podporují naše sázky na stabilitu sazeb příští týden. Koruně se na druhou stranu může podobně jako celému středoevropskému regionu líbit další oslabování dolaru, kterému včera pomohla relativně solidní čísla z eurozóny (první odhad růstu je na 0,2 % q/q).



Zahraniční forex

Zatímco reportovaný růst HDP v eurozóně byl o něco lepší, než se čekalo, tak naopak data v USA - konkrétně index podnikatelské nálady z Chicaga - byla slabá, což eurodolar tlačilo k hranici 1,12.



Pozornost trhu bude přitom i dnes věnována klíčovým americkým číslům, jako jsou oficiální statistiky z trhu práce a index podnikatelské nálady v průmyslu (ISM). Obě čísla však mohou být negativně zatížena stávkou v továrnách GM, která skončila minulý pátek. Vinou toho může být růst pracovních sil za říjen nízký a naopak dojde k nárůstu míry nezaměstnanosti. To se v první fázi po zveřejnění dat nemusí dolaru líbit.



Ropa

Ropa Brent během včerejšího obchodování mírně ztrácela, nakonec se však dokázala udržet nad hranicí 60 dolarů za barel. Bez znatelnějších impulsů tak ropa vyčkává na poslední důležité číslo tohoto týdne, kterým bude aktivita amerických producentů. Ta v posledních měsících poměrně dramaticky klesá, což někteří tržní hráči vnímají jako signál prudkého zpomalení amerického břidlicového boomu. My jsme v tomto názoru konzervativnější (mimo jiné s ohledem na slábnoucí vazbu mezi počtem aktivních vrtných souprav a finální produkcí) a byť očekáváme zpomalení břidlicové expanze, stále se bude dle našeho názoru jednat o určující nabídkový faktor roku 2020.