Stagnace nebo mírné zlepšení předstihových ukazatelů (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americká data z trhu práce za říjen vykážou podprůměrný výsledek. Výrazně je ale ovlivnila stávka v automobilovém průmyslu, která se projevila již na zářijových číslech. Naopak ISM z průmyslu zůstává po předchozím prudkém propadu stabilní. V regionu budeme sledovat vývoj předstihových ukazatelů PMI, které by měly ukázat mírné zlepšení. Hospodaření státu potvrdí deficit. V závěru dne pak S&P vydá hodnocení tuzemské ekonomiky. Neočekáváme však, že by mělo dojít ke změně ratingu.

Americký trh práce ovlivňuje stávka

Dnes zveřejněná americká data z trhu práce za říjen budou ovlivněna stávkou v některých tamních automobilkách, což by mělo snížit přírůstek nových pracovních míst přibližně o 45 až 50 tis. Obdobně jako trh tak očekáváme zvýšení pracovních míst o 90 tis. I bez očištění o jednorázové vlivy by se tak jednalo o podprůměrnou hodnotu v tomto roce. Stávka by se měla dotknout i růstu mezd, zatímco míra nezaměstnanosti by měla zůstat na současných 3,5 %.

Americký ISM ze zpracovatelského průmyslu podle nás zůstane přibližně stabilní, zatímco trh očekává nárůst. Firmy podle nás i nadále snižují zásoby, ale začínají stabilizovat míru produkce. Nižší objednávky a stávka v automobilovém sektoru zachovají opatrnost firem i v říjnu.

Eurozóna pokračuje v solidním tempu růstu

Ekonomika eurozóny vzrostla ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 1,1 %. Navzdory negativním výsledkům PMI, poklesu globálního zahraničního obchodu a recesi v průmyslu zejména v Německu si eurozóna udržela růst ekonomiky lehce pod jejím potenciálem. Hlavním tahounem zůstává domácí poptávka, což potvrzuje zdravé základy růstu ekonomiky, které by mohly pomoci odolat významnějšímu zpomalení v zahraničí. Více než se očekávalo, vzrostla ekonomika Francie či Španělka, na druhou stranu horší výkon potvrdilo Německo, ačkoli oficiální čísla budou zveřejněna až v polovině měsíce. Pro příští rok očekáváme růst eurozóny v průměru o 0,9 %, zatímco americká ekonomika zpomalí až na 0,7 %.

Mírné zlepšení předstihových ukazatelů v regionu

Dnes nás čeká PMI z průmyslu z celého regionu. Pro nás nejzásadnější tuzemský index podle našich odhadů v říjnu lehce vzrostl a následovalo tak německý trend. Už téměř rok však zůstává pod hranicí 50 b. značící zlom mezi expanzí a kontrakcí ekonomiky. Dále také uvidíme výsledek hospodaření státu za říjen, který by měl ukázat přibližně obdobný výsledek jako v září, tj. deficit kolem 20 mld. CZK. Do konce roku pak očekáváme jeho další prohloubení k plánovaným 40 mld. CZK. Tuzemské zprávy pak zakončí revize ratingu země agentury S&P, který bude zveřejněn tradičně až po konci obchodování. Neočekáváme, že by mělo dojít ke změně ratingu. S&P je považována za nejbenevolentnější a již v současnosti hodnotí tuzemské závazky v domácí měně o stupeň lépe než ostatní agentury. To by mohlo indikovat zlepšení výhledu pro Českou republiku, pravděpodobnější je však podle nás žádná změna.

Polská inflace opět zpomalila