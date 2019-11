Trump: Americká centrální banka škodí konkurenceschopnosti USA

Problém pro Spojené státy nepředstavuje Čína, ale jejich vlastní centrální banka (Fed), uvedl americký prezident. Podle Donalda Trumpa banka svou politikou škodí konkurenceschopnosti země a úroky by měla snižovat razantněji. Šéf Bílého domu to uvedl na twitteru dnes, tedy den poté, co Fed ve středu oznámil další - letos již třetí- snížení základní úrokové sazby.



"Měli bychom mít nižší úroky než Německo, Japonsko a všichni ostatní," napsal prezident. "Jsme zdaleka největší a nejsilnější zemí, ale Fed nám způsobuje konkurenční nevýhodu," pokračoval Trump, podle nějž jsou "lidé velmi zklamáni" šéfem centrální banky Jeromem Powellem.





Měnový výbor Fedu ve středu podle očekávání snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 1,50 až 1,75 procenta. Uvolňováním měnové politiky se centrální banka snaží zajistit, aby hospodářství Spojených států pokračovalo v růstu. Naznačila nicméně, že k dalšímu snížení úroků se už letos nechystá. Trumpovi se tempo snižování úrokových sazeb nezdá dostatečné a šéfa Fedu Powella, kterého přitom do funkce loni sám jmenoval, napadá opakovaně. Fed až do konce loňského roku postupně zvyšoval úrokové sazby - základní úrok se tak dostal do pásma 2,25 až 2,50 procenta. Letos je však už třikrát snížil. V eurozóně a v Japonsku jsou nyní ale sazby v záporných hodnotách.