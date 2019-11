Nezůstává vám z výplaty ani koruna? Odborník radí první krok ke spoření.

O tom, že je důležité si vytvářet finanční rezervu, slýcháme z mnoha stran. Mnoho z nás si ale neví rady, kam a kolik peněz pravidelně posílat. Expert na investice a penze Jiří Pech prozradil, jaká jsou základní pravidla spoření a jak se připravit na důchod.

V Česku stále existuje velké množství lidí, kteří nemají vytvořenu žádnou finanční rezervu a fungují od výplaty k výplatě. Někteří z nich navíc udělají další fatální chybu a vezmou si úvěr, který použijí na běžné životní náklady. Poté často následují další úvěry, které nakonec nejsou schopni splácet. I proto bylo jen v roce 2018 zahájeno více než půl milionu exekucí.

Poradce Jiří Pech proto připomíná jednoduché pravidlo. Podle něj by si lidé měli z každé výplaty odložit deset procent, a to bez ohledu na výši příjmu. "To samozřejmě platí od chvíle, kdy člověk nastoupí do práce," upozorňuje odborník. Pokud však chcete opravdu něco uspořit, musíte sumu zaslat z účtu okamžitě poté, co dorazí výplata. Ideální je nastavit si trvalý příkaz hned na druhý den.

Zaručený návod na to, jak ušetřit peníze, ale neexistuje. "Nejjednodušší je začít prostě dávat měsíčně nějaké peníze bokem. Na začátku si stačí jen říct, jestli tu rezervu tvořím krátkodobou nebo dlouhodobou, dle toho buď zvolit spoření, nebo investice," vysvětluje Pech.

Kdo potřebuje mít peníze k dispozici během krátké doby, neměl by uvažovat o investicích. Naopak pokud je cílem nastřádat peníze například na studia dětí nebo vlastní důchod, je lepší zvolit investování, které umožňuje získat větší výnos.

"U spoření zpravidla klient nepodstupuje nějaké větší riziko. Úročení vkladů je zpravidla dané a spořicí/termínované účty jsou ze zákona do nějaké výše pojištěné," tvrdí Pech. U investic takový komfort není, lidé tak v tomto případe podstupují větší riziko. "Dají se najít i bezpečnější investice, ale vždy tam nějaké riziko bude," varuje poradce.

Pro investování navíc podle Pecha není potřeba závratné sumy. "Většina fondů je k dispozici od pětistovky měsíčně. Jsou ale i takové, které umožňují investici už od jedné koruny," vysvětluje s tím, že jsou tak dostupné pro drtivou většinu lidí.

Kdo chce mít peníze i v důchodu, měl by podle poradce určitě uvažovat o investicích. "Kdo zvolí pravidelnou investici, může si vybrat i nástroje, které mohou více kolísat, například akciové fondy. Ty mohou v dlouhém horizontu přinést výrazně lepší zhodnocení a klientům tak bude stačit menší částka pro investování," radí Pech.