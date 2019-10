Kashyap: Pokud chceme finanční stabilitu, musíme mít tu správnou mapu

Od poslední finanční krize uplynulo už deset let a v mnoha oblastech došlo ke značným změnám. Platí to o regulaci bank či třeba makroprudenční politice. Anil Kashyap a Benjamin King na stránkách VoxEU tvrdí, že jedna věc zůstala, a tou je obrovská složitost a propojenost finančního systému. V určitém smyslu dokonce víc než v době finanční krize a to sebou nese svá rizika.



Ekonomové tvrdí, že by bylo dobré dívat se na celý finanční systém jako na jeden celek a nerozdělovat jej na jednotlivé součásti. Dobrým důvodem je například to, co se během poslední krize dělo s pojišťovnou AIG, která byla úzce propojena s bankovním sektorem i přesto, že sama bankou nebyla. To, čemu bychom měli obzvláště dobře porozumět, je šíření šoků celým systémem. K němu může dojít buď přímo tím, jak jsou jednotlivé instituce a firmy propojeny. Nebo nepřímo přes finanční trhy – například při masových prodejích některých aktiv.





Příkladem takového uceleného pohledu může být srovnání amerického a britského finančního systému. Ve Velké Británii tvoří bankovní úvěry 15 % všech aktiv v systému, v USA to je pouze 9 %. Podíl celkových úvěrů je podobný a pohybuje se kolem 22 %, v USA jich ale drží velký objem instituce jako Fannie Mae a Freddie Mac . Ve Velké Británii je podíl akcií na celkových aktivech asi o 10 procentních bodů níž než v USA, což „není překvapivé s ohledem na relativní velikost akciových trhů v obou zemích“.Ekonomové následně poukazují na to, že americké pojišťovny jsou mnohem více vystaveny riziku spojenému s možnými šoky na dluhopisových trzích. Americké penzijní fondy zase drží větší podíl aktiv v akciích než jejich britské protějšky. Ty zase drží větší objem investic do investičních fondů . To vše naznačuje, že tlaky ve finančním systému by se v obou zemích projevovaly a šířily rozdílně.Velká Británie a Spojené státy jsou zeměmi, jejichž finanční systém je stále relativně podobný. Rozdíly přitom vznikají jak kvůli historickému vývoji, tak na základě toho, jak je například institucionálně nastaveno spoření na důchod . Zmapování základních vazeb v systému je ale podle ekonomů relativně jednoduché a napomáhá porozumět tomu, kde je systém zranitelný. A jak bylo zmíněno, rozhodující je vnímat finanční systém jako celek a nesoustředit se pouze na jeho oddělené části s tím, že ignorujeme vazby mezi nimi tak, jak se stalo například v případě AIG Zdroj: VoxEU