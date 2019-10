Za jednu generaci se přiblížíme Beneluxu nebo některým skandinávským zemím - Vladimír Dlouhý (Video)

Čeští politici téměř unisono podporují výstavbu dalších jaderných reaktorů v ČR. Premiér Andrej Babiš (ANO) je dokonce kvůli tomu ochoten jít do sporu s EU. Jsme si ale jisti, že to je nutné? A jak je Česko připraveno na technologickou a průmyslovou revoluci, na jejímž prahu stojíme? Hostem Interview Plus je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, kterého se ptá Jan Bumba.

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/9fm/sa0bOnr8-vladimir-dlouhy-za-jednu-generaci-se-priblizime-beneluxu-nebo-n.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

