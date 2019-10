Pražská burza se dala do pohybu / BIG EXPERT - akcie: týden od 28. 10. 2019

Pražská burza má za sebou divoký říjnový vývoj. Nejprve prakticky vymazala všechny své letošní kurzové zisky, aby vzápětí předvedla výrazný nádech. Index PX se po poklesu pod hranici 1000 bodů totiž během dvou týdnů vyhoupl i o 7,5 %! Přestože poslední dny přinášejí oddech, následující týdny by měl opět převážit pozitivní trend, přestože již s mnohem mírnější intenzitou.

Napomoci by k tomu měly další zveřejňované hospodářské výsledky. Jak už potvrdila reportovaná čísla za uplynulé čtvrtletí od prvních firem, dosud přetrvávající hospodářská konjunktura podporuje byznys korporací obchodovaných na pražské burze. Reporty firem dle mého dále utvrdí očekávání investorů ohledně nadcházejících dividend za tento rok a tedy větší ochotu přikupovat. A až snad na PHILIP MORRIS by se akcionáři mohli těšit na přinejmenším stagnující výši požitku. Vylepšení se dá navíc čekat především od finančních titulů, ale zřejmě také od hlavního titulu domácího trhu ČEZ.

Energetický titul takto nazývám spíše jen z nostalgie, než z reálného pohledu. Obchodování s titulem na pražské burze již dříve převálcovaly akcie MONETA a poslední dobou i jiné tituly. U akcií ČEZ v historii nenajdeme období, kdyby se denní likvidita držela prakticky trvale pod hranicí 100 mil. Kč. A při pohledu na hospodaření zase až tak světlé zítřky akcionáře stále hned tak nečekají. Výrazný růst cen elektřiny z posledních dvou let se sice logicky promítá do růstu příjmů ČEZ postupně, zdaleka ale již nepřináší, a dle všeho ani nepřinese, na úrovni čistého zisku, takové výsledky, jako při porovnání obdobných cen elektřiny v letech minulých. Není tak divu, že se akciím ČEZ nechce na vyšší úrovně. Navíc v kontextu vidiny předražených nových jaderných zdrojů, které vzhledem k jiným energetickým možnostem, jimiž se stejně bude muset ČR nakonec vydat, se zdají být pro budoucnost firmy ekonomickou brzdou. U ČEZ se tak čeká na zázrak, zda firma nerozjede jinou expanzi, která v minulé dekádě dopomohla titulu na sever. V tomto směru se však léta jedná jen o "drobky", se zanedbatelnou návratností. Vzhledem navíc k orientaci byznysu ČEZ již více na domácí prostředí se zatím jeví šance snad jen okolo lithia. ČEZ by však musel přidat plyn, když rychlost především asijských firem se pohybuje v jiných řádech.

Nutno závěrem dodat, že vývojem pražské burzy již tolik nemíchají obvyklé hlavní emise, jak bývávalo v minulých letech zvykem. Do ústraní se indexově nečekaně dostaly především akcie KB, a to nejen pod vliv O2, ale i STOCK a v příštím roce zřejmě končících CETV.

Do prosincové pravidelné čtvrtletní aktualizace indexů bude mít zkrátka na pražské burze hlavní slovo stále vlastně nováček Avast, u kterého pak dojde k redukci alespoň na maximální váhu 20 %.

Jiří Zendulka, Kurzy.cz

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 28. 10. 2019.

Odhad pro období od 28. 10. 2019 do 25. 11. 2019 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(úterý) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat KOMERČNÍ BANKA ↑ 33 797,5 1 2 3 0 0 VIG ↑ 25 616,5 0 3 3 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 25 13 520 0 3 3 0 0 CETV ↑ 25 101,6 1 2 2 1 0 PFNONWOVENS ↑ 8 710 0 1 5 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 829,2 0 1 5 0 0 ČEZ ↑ 8 521 0 2 3 1 0 MONETA MONEY BANK ↑ 8 75,9 0 2 3 1 0 O2 C.R. 0 214 0 1 4 1 0 AVAST 0 123 0 1 4 1 0

Odhad pro období od 28. 10. 2019 do 27. 4. 2020 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(úterý) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat VIG ↑ 33 616,5 1 2 3 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 25 13 520 1 2 2 1 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 17 797,5 0 2 4 0 0 CETV ↑ 17 101,6 0 2 4 0 0 PFNONWOVENS ↑ 17 710 0 2 4 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 17 829,2 0 2 4 0 0 ČEZ ↑ 17 521 0 2 4 0 0 O2 C.R. ↑ 8 214 1 0 4 1 0 AVAST 0 123 0 2 2 2 0 MONETA MONEY BANK ↓ -17 75,9 0 0 4 2 0

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Chrvala

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia