Slevy jízdného: Striktnější pravidla vyloučí možnost zneužívání slev dopravci

Slevy na jízdné pro žáky, studenty a důchodce budou od příštího roku zastropovány. S účinností od 1. ledna 2020 bude limitována výše jízdného pro výpočet slevy. Dopravci budou nadále uplatňovat 75% slevu z ceny jízdenky, která ale bude nově omezena limitem Ministerstva dopravy stanoveným dle počtu ujetých kilometrů. Kdyby tedy například cena za jízdenku mezi Prahou a Ostravou dosáhla až 1 200 Kč, stát podle nového stropu proplatí za slevu výrazně méně, a to maximálně 389 Kč. Toto omezení nastaví aktualizovaný cenový výměr Ministerstva financí.

„Vlakovou a autobusovou dopravu využívá více cestujících. Díky slevám na jízdné jsme zlepšili dostupnost veřejné dopravy pro studenty i seniory a ulehčili jim finanční situaci. Dojíždění do školy nebo k lékaři už jejich peněženky zatěžuje mnohem méně než dříve. Byly ale identifikovány případy, že nastavené ceny jízdenek několikanásobně převýšily obvyklé hodnoty. Aby smysl těchto slev zůstal zachován, je potřeba zastropovat cenu jízdenek pro jejich výpočet,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

„Uvedená praxe dopravců popírá smysl zavedení slev – přispět na jízdné těm, kteří to potřebují. Nikoliv tedy těm, kteří na cenu nehledí a zaplatí bez problému zlevněnou jízdenku z Prahy do Ostravy za 300 Kč, i když mohou jet s jiným dopravcem podstatně levněji,“ doplňuje ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Ministerstvo dopravy se tímto problémem zabývá už od léta letošního roku, kdy analyzovalo možné varianty řešení a rozhodlo se jít cestou zastropování. Vzhledem k tomu, že cena jízdného je v rukou konkrétního dopravce, který ji stanovuje v souladu s cenovými předpisy, a zároveň podle evropského nařízení o veřejných službách v přepravě cestujících z roku 2007 je stát povinen dopravcům proplácet ušlý zisk v důsledku nařízení slev, nebylo možné omezit samotnou výši kompenzací za slevy. Proto nové opatření nastavuje limit na cenu plného jízdného, z něhož se sleva odvozuje. Pokud by tedy cena jízdenky přesáhla nastavený „strop“, sleva proplacená státem by byla nižší než 75 %.

Na základě vládního usnesení se od 1. září 2018 poskytují slevy z jízdného ve výši 75 % pro cestující ve věku od 6 let do 18 let, pro žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a pro cestující starší 65 let. Tyto slevy jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva dopravy.

Slevy jsou vypláceny z obyčejného jízdného, regulovaného formou věcného usměrňování cen. Nejprve byly hrazeny z výše jízdného dle základního ceníku. Na základě stížností cestujících, že dopravci běžně nabízejí i nižší jízdné, byl následně výpočet upraven a dnes jsou slevy poskytovány z výše jízdného, které dopravce reálně uplatňuje u těch cestujících, na které se státem garantovaná sleva jízdného nevztahuje.

Cena jízdného na železnici nesmí překročit částku, kterou každý dopravce kalkuluje na základě svých oprávněných nákladů. Zároveň cena jedné jízdenky nesmí být kompenzována cenou jízdenky jiné. Na dodržování těchto pravidel dohlíží Specializovaný finanční úřad, který sleduje výši jízdného a v případě podezření, že dopravce nabízí jízdné v nepřiměřené výši, zahajuje cenovou kontrolu. V současné době tyto cenové kontroly probíhají.

