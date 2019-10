Michal Cibulka, metodik finančního plánování Broker Consulting: Tři důvody, proč mít finanční plán

Ve své praxi se často setkávám s dotazem, proč vlastně mít finanční plán. Obvyklým argumentem proti němu je, že na těch pár korun, co tazatel má, se to ani nevyplatí. Jenže právě finanční plán by měl každému z nás pomoci k tomu, abychom v případě potřeby měli k dispozici dostatek peněz a nemuseli si draze půjčovat.

Proč si sestavit vlastní finanční plán i s pár korunami v kapse vám ukážu na třech číslech. Na ně byste měli myslet vždy, když si položíte onu úvodní otázku. Právě ona čísla by měla být silným argumentem si pravidelně a dlouhodobě vytvářet finanční rezervu, i když to bude jen z mála.

4 679 186. Toto číslo nepředstavuje celkový počet osob pracujících v Česku, ani to není počet osob, které si pravidelně odkládají určitou sumu jako přilepšení ke starobnímu důchodu. Číslo představuje počet všech exekučních záznamů, které jsou vedeny proti 821 337 osobám v tuzemsku. A proč je toto číslo velkým argumentem pro tvorbu vlastní finanční rezervy? Drtivá většina všech exekucí je vedena z důvodu nízkých dlužných částek, řekněme do 50 000 Kč. Tedy proti osobám, které neměly částku 50 000 korun okamžitě k dispozici, a proto si půjčili, většinou od nebankovní společnosti. První půjčkou pomalu ale jistě roztočili kolo dluhové pasti. Základem finančního plánu je mít dostatečně velkou finanční rezervu minimálně ve výši tří až šesti měsíčních výdajů domácnosti. To totiž znamená vyhnout se osudu, který potkal 821 337 osob v České republice.

13 200 Kč. Nebudu vás dlouho napínat, jelikož se jedná o průměrný starobní důchod v Česku ke konci roku 2018. Počet důchodců roste, což je obecně známá věc, která dokazuje vyspělost naší společnosti. Počet důchodců ke konci roku byl cca 2,4 miliónu osob. Pro představu v dubnu 2019 byla průměrná hrubá mzda ve výši 34 105 Kč. V momentě, kdyby osoba s průměrnou mzdou začne čerpat starobní důchod, klesne její příjem přes 60 procent. Ruku na srdce, kdybych vám teď snížil mzdu/plat o 60 procent, jak dlouho byste dokázali fungovat bez nezměněné výdajové stránky? Tvořit si rezervu na přilepšení k důchodu, tedy rentu, by mělo být úkolem každého z nás. Dostatečně se finančně připravit na důstojný život ve stáří pomůže právě dlouhodobý finanční plán.

98 611 Kč. V současné době si 4 441 664 osob odkládá do tak zvaného třetího důchodového pilíře, ať už mluvíme o transformovaném fondu (dříve penzijní připojištění), nebo o doplňkovém penzijním spoření. Vklady od 4 441 664 osob plynou do penzijních společností. Všechny penzijní společnosti v současné době evidují částku 447 miliard Kč. Částka určitě nepředstavitelná, ale zkuste tuto částku vydělit počtem osob, které jsou u penzijních společností registrovány. Dostaneme sumu cca 100 000 Kč. Znamená to, že na každého občana, který je registrován u penzijních společností, vychází částka v průměru 100 000 Kč. Mluvit o tom, že tato částka je naprosto nic neřešící, je zbytečné. Jako dlouhodobé přilepšení k penzi, kdy musíme počítat s až 60procentním propadem příjmů, znamená 100 000 v případě deseti let měsíční přilepšení cca 835 korun a v případě dvaceti let v penzi cca 417 korun na měsíc ke státnímu důchodu.

Všechna tři čísla jsou argumenty pro to, proč mít svůj vlastní finanční plán, a to už ideálně od první výplaty. S ním budete mít své finance vždy pod kontrolou.