Twitter propadl o více než 20 procent

Akcie sociální sítě Twitter se propadly o více než 20 procent během minulého týdne. Tento pád zapříčinily zhoršené výsledky za třetí kvartál oproti očekáváním. Společnost měla problémy se svým produktem a reklamou.

Rozdíl oproti odhadům analytiků byl docela velký. Analytici odhadovali obrat ve výši 874 milionů USD oproti reportovaných 823.7 milionům. Zisk na akcie klesl z očekávaných 0.20 USD na 0.17 USD. To představuje celkem velký rozdíl. Pozitivem bylo asi pouze nárůst aktivních uživatelů na 145 milionů.

Podle CNBC se společnost odvolávala na problémy se sběrem dat a na omezené možnosti reklamy cí

Za poslední léta můžeme vidět růstový trend v podobě obratu za reklamu za jednotlivá čtvrtletí. Příjmy z reklamy oproti předchozímu roku vzrostly o 8 procent na 702 milionů, očekávání byla na vyšší úrovni – 756 milionů USD. Nejvyšší úroveň obratu z reklamy byla ve 4Q 2018 na úrovni 791 milionů USD. Twitteru se za poslední rok nedaří na tuto úroveň dostat. Ve 4. čtvrtletí by to podle odhadů mohl dokázat. Co se týče trendu z pohledu růstu uživatelů, ten zůstává pozitivní, neboť od roku 2017 stabilně roste a aktuální počet aktivních uživatelů je na úrovni 145 milionů. Společnosti v tomto čtvrtletí rostly i výdaje, celkově na 780 milionů USD, z důvodu nástupu nových zaměstnanců (300) a velkých investic v oblasti marketingu, vývoje a prodeje.

Zdroj: Twitter, CNBC

Twitter snížil odhad růstu obratu pro čtvrtý kvartál v rozmezí 940 milionů až na 1.01 miliardu oproti 1.06 miliardy, kterou předpovídali analytici. Vrchol ceny akcií Twitteru se tento rok obchodoval těsně pod 46 USD v září a propad aktuálně pokračuje, jelikož se obchodují v pásmu 29-30 na akcii.