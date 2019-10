Trump si opětovně vyšlápl na Powella a celý Fed. Ani ne den po snížení sazeb, stejně jako posledně

Americký prezident Donald Trump si opakovaně a velmi razantně vyšlápl na Fed a jeho čelní představitele a to ani ne den po třetím snížení dolarových sazeb v tomto roce. Podle Trump jsou lidé velmi zklamaní z přístupu centrální banky, která je neustále mimo a jedná buďto příliš pomalu a nebo zase příliš rychle. Ostatní centrální banky se Fedu smějí.Podle Trumpa příliš vysoké sazby způsobují příliš silný dolar a to poškozuje domácí výrobce a exportéry. USA by podle Trumpa měly mít podobné úrokové sazby jako Německo, Japonsko a mnoho dalších zemí. Fed způsobuje Spojeným státům konkurenční nevýhodu.Podobně Trump peskoval Fed a jeho vedení při předposledním snížení sazeb do rozpětí 1,75-2%.