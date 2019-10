Před dalším zasedáním bankovní rady České národní banky, které se koná za týden, se sešlo několik vyjádření českých centrálních bankéřů. Guvernér Rusnok zopakoval svou tezi, že proinflační tlaky pozorované v české ekonomice jsou zhruba vyváženy mezinárodními riziky a logickou reakcí je tak stabilita sazeb. Podobně i Oldřich Dědek by sazby zachoval s tím, že česká inflace je sice poblíž horní hranice tolerančního pásma, ale to koneckonců znamená, že je tam, kde má být. Aleš Michl současnou situaci poeticky přirovnal k flirtu mezi českým průmyslem a recesí a nerad by prý zvýšením sazeb tento vztah povýšil na sňatek – je tudíž také pro stabilitu. A konečně i Marek Mora, který na posledním zasedání jako jeden ze dvou členů rady podpořil zvýšení úroků, se nejnověji nechal slyšet, že by to tentokrát již spíše neudělal. Zdá se tedy, že nadcházející zasedání bankovní rady bude z těch méně napínavých – ČNB téměř jistě k žádné změně v měnové politice nesáhne.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička







Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.