Příprava nových dálnic trvá hrozivých 13 let. Tenhle plán to má změnit

Příprava strategických dopravních staveb v Česku trvá až 13 let. Ministerstva dopravy, místního rozvoje a průmyslu a obchodu chtějí dobu zkrátit zhruba o třetinu. Vládě předkládají novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, zkráceně tzv. liniový zákon. Co by změna přinesla?

Neuvěřitelně dlouhé schvalovací procesy a problémy s pozemky brzdí rozšiřování české dálniční sítě. Příprava jedné stavby trvá i 13 let! Změnit to má novela zákona, která by přípravu dopravních staveb zjednodušila. Alespoň o čtyři roky, i tak by řízení v extrémních případech trvalo devět let…

“Podstatným nástrojem k urychlení přípravy staveb je možnost umístit a povolit dopravní stavbu v jediném řízení, a to na základě méně podrobné dokumentace, s nímž je spojen také pouze jediný přezkum. V praxi by to mohlo znamenat zkrácení přípravy jednotlivých staveb až o tři roky“, říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Další urychlení přípravy staveb si ministerstvo dopravy slibuje od zavedení Jednotného závazného stanoviska u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. To by nahradilo veškeré správní akty vydávané podle zákona o ochraně přírody a krajiny, což může oproti současnosti zrychlit řízení až o rok.