Tatra kolem světa 2. S jedinečnou expedicí se u MPO seznámila široká veřejnost

Publikováno: 31.10.2019 Autor: Odbor komunikace



Unikátní cestovatelský projekt Tatra kolem světa 2, který podpoří českou ekonomiku, diplomacii a export, se dnes představil široké veřejnosti. Stalo se tak u hlavní budovy Ministerstva průmyslu a obchodu. Přijel k ní speciální expediční vůz TATRA TERRN°1 a členové cestovatelského projektu. Nechyběl ani zástupce první expedice Tatrovky před třiceti lety či ministr průmyslu a obchodu.

„Cestovatelskou expedici Tatra kolem světa 2 vnímám jako jedinečný a originální způsob, jak v celém světě prezentovat „zlaté české ruce“, originální nápady i naši exportní tradici a schopnosti v oblasti dopravní techniky, jako jsou lokomotivy, traktory, kolejové vozy či právě představovaná Tatrovka. Navíc na palubě expedičního speciálu, který v letech 2020 až 2022 procestuje celý svět, budou kromě šikovných českých lidí také inovativní české výrobky. Podle aktuálních informací by se mělo jednat produkty 3D tisku, prototypy z dílny inovativních českých firem nebo výrobky z karbonu. A pro prezentaci České republiky se nabízí také využití rozšířené reality,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Dodává, že Tatra kolem světa 2 se jeví jako skvělá ukázka motta a národní hospodářské značky Czech Republic: The Country For The Future v praxi.

Samotný vůz jako ukázka tuzemské technologie a členové expedice v místech, kde během cesty zastaví, uspořádá prezentační akce na podporu českého průmyslu. Nejen proto by posádka měla být vybavena také komunikačním setem, tak aby bylo možné být průběžně v kontaktu a efektivně tak podpořit Českou republiku v zahraniční a ekonomické diplomacii. Druhá cesta inovované Tatry kolem světa 2 se uskuteční po třiceti letech od té první. „V Tatře se vydalo na dálkové exotické cesty už několik generací českých cestovatelů v čele s Hanzelkou a Zikmundem. I v roce 2019 představuje ideální expediční vozidlo do extrémních terénních i klimatických podmínek a zároveň mezinárodně známou českou průmyslovou značku. Jsme přesvědčeni, že expedice Tatra kolem světa 2 přispěje k šíření dobrého jména České republiky a českého průmyslu,“ říká výkonný ředitel TATRA TRUCKS Pavel Lazar.

Autoři projektu Tatra kolem světa 2 Marek Havlíček a Petr Holeček plánují, že ujedou přibližně 270 tisíc kilometrů a postupně navštíví téměř 70 zemí. „Dokončením tatrovky se splnil můj cestovatelský sen. S tímto vozem prožijeme tři roky na cestě kolem světa. Trvalo nám rok, než jsme ho postavili a další měsíc, než jsme mu dali kabát podle našich představ. Vypadá hodně jinak než první Tatra, která objela svět, což ale bylo naším záměrem,“ říká Petr Holeček. Jedinečná přitom bude i trasa expedice, nikdo před tím ji v této podobě neabsolvoval. Zároveň však bude mít společné průsečíky s expedicí první. Výprava má odstartovat 22. února 2020 na pražském Staroměstském náměstí a jet přes střední a východní Asii, celou Ameriku a africký kontinent zpět do Česka.

Projekt má ambice stát se vůbec největší expedicí, zúčastnit se ho bude moct postupně několik stovek lidí. A to tak, že posádku budou moct rozšiřovat na různých místech výpravy a speciálním autem procestovat různé úseky. Právě z příspěvků dočasných členů expedice se cestovatelský projekt z velké části financuje. „Před 30 lety šlo projekt s velkorysým rozpočtem dotovaným různými institucemi a podniky, v našem případě jde o projekt nadšenců a srdcařů, který z největší části financujeme z vlastních zdrojů. Proto musíme brát ohled také na ekonomickou stránku věci, proto jsou i cíle expedice odlišné,“ vysvětluje Marek Havlíček. Kromě cesty samé a poznávání různých míst světa se bude během ní natáčet televizní seriál, expedice bude také reprezentovat Českou republiku v zahraničí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a českými ambasádami, členové expedice navíc budou vysazovat památeční stromy a směňovat ve světě s dětmi pastelky za jimi namalované obrázky. Zájemci o účast v projektu Tatra kolem světa 2 se mohou hlásit na webu www.tatrakolemsveta2.cz.