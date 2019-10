Shulman: Kdo vlastní trubky, nemůže vlastnit i vodu

Regulátoři by měli zastavit fúze a akvizice firem, kde se spojují ti, kdo tvoří mediální obsah a ti, kteří jej šíří. Na stránkách ProMarket to tvrdí Daniel R. Shulman s tím, že „pokud někdo vlastní trubky, neměl by vlastnit i vodu“. Zmíněné fúze totiž podle jeho názoru jednak ohrožují konkurenci, ale také svobodu projevu. Celá věc se pak týká zejména společností jako Google, Microsoft, Apple, Facebook a Amazon.



Shulman má padesátiletou praxi právníka specializujícího se na antimonopolní řízení a na jejím základě se domnívá, že se zmíněnými fúzemi a akvizicemi souvisí řada problémů. A namísto izolovaného řešení každého z nich je nejlepší tyto transakce zakázat. Dochází podle něj už k tomu, že tvorba zákonů a regulačních nařízení probíhá tak, aby vyhovovaly těm, kteří chtějí zneužívat svou tržní moc, ne k tomu, aby chránily spotřebitele.





Podle odborníka došlo ke zneužití konceptu svobodného trhu – ten je prosazován i tam, kde neregulovaný trh nedokáže vyřešit narušování konkurence. Jde o případy, kdy má nějaká firma dominantní pozici, která brání jiným ve vstupu do odvětví a zvýšení konkurenčních tlaků. Chybou je pak podle jeho názoru i to, že antimonopolní zákony jsou vnímány primárně jako ochrana spotřebitele a není brán ohled na to, že konkurence je hlavním klíčem k tomu, aby spotřebitel nebyl zneužíván.Problematické jsou například fúze společností AT&T -Time Warner a Comcast-NBC Universal. Šlo o takzvané vertikální transakce, u kterých je velká šance na schválení ze strany regulátora. Jenže ten si podle Shulmana neuvědomuje, že právě v takových případech dochází k porušování pravidla: „Kdo vlastní trubky, nemůže vlastnit vodu.“ V tomto případě například hrozí, že ke zveřejnění svého obsahu ztratí přístup firmy , které nejsou členy nově vzniklé entity. Nebo že bude u poskytovatele obsahu vyvíjen tlak na jeho tvorbu. Celkově jde tedy o hrozbu sníženého přístupu veřejnosti k informacím.Regulátoři by si měli vzít k srdci to, že monopolistická pozice v mediálním odvětví je velmi nebezpečná. Může dojít k tomu, že bude ničena konkurence. Fúze a akvizice probíhající v mediálním byznysu na vertikální úrovni takové riziko nesou.Zdroj: ProMarket