Fed pomohl indexu S&P500 k novému rekordu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události



O2 Czech Republic zítra ráno reportuje hospodářské výsledky za třetí kvartál letošního roku.

Evropské akcie na začátku seance příliš velkých změn nedoznají.

Eurozóna dnes představí první odhady vývoje HDP za třetí kvartál a říjnovou spotřebitelskou inflaci. V Německu byly ráno k dispozici maloobchodní tržby, které zklamaly nepatrně slabším meziměsíčním růstem a hlavně revizí předchozího měsíce směrem dolů. Ve Spojených státech budou zveřejněny cenové deflátory PCE a příjmy a výdaje domácností.

Hospodářské výsledky dnes v USA zveřejní například Bristol-Myers Squibb, Estee Lauder nebo Kraft Heinz. V Evropě reportují Air France, Royal Dutch Shell, Fiat Chrysler, Swiss Re nebo Sanofi.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 během včerejška opět vylepšil svoje historické maximum. Stalo se tak poté, co americká centrální banka snížila úrokové sazby o dalších 25 bb. Zároveň ale signalizovala pauzu v dalším uvolňování měnové politiky. Dařilo se i dluhopisovým trhům. Klesající výnosy tak byly vodou na mlýn především americkým utilitám, jejichž akcie vzrostly v porovnání s ostatními sektory nejvíce, a to o 0,9 %. Přitom akcie z počátku seance měly tendenci klesat s tím, jak Chile zrušilo schůzku Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) naplánovanou na příští měsíc, kde USA a Čína měly podepsat částečnou obchodní dohodu.

Obchodování v asijsko-pacifickém regionu přineslo smíšené signály. Akcie v Jižní Koreji rostly (+0,5 %) za podpory lepších než očekávaných výsledků společnosti Samsung Electronics. Čínské pevninské burzy se nacházejí v červeném, když zklamáním byly zveřejněné předstihové ukazatele PMI. Naproti tomu akcie v Hongkongu šly nahoru. Japonský Topix uzavřel poblíž včerejšího kurzu, když zasedání japonské centrální banky nepřineslo žádné podstatnější změny v současném nastavení měnové politiky.

O2 Czech Republic

Operátor zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za Q3 19. V hospodaření společnosti nečekáme žádné zásadní změny v dosavadních trendech. Zveřejněná čísla by měla poukázat na pokračující meziroční pokles výnosů z hlasových služeb a SMS/MMS a naopak na další růst výnosů z datových služeb. Tržby by dle nás tak měly v meziročním srovnání mírně růst na úroveň 9,7 mld. CZK. Vykázaná EBITDA by měla být za třetí kvartál o téměř 7 % vyšší, což je především způsobeno novou účetní metodikou, kdy náklady na operativní leasing, které byly součástí provozních nákladů, se nově kapitalizují, čímž zvyšují provozní výsledek EBITDA. EBITDA marže by tak měla opět zaznamenat značné meziroční zlepšení. Čekáme ji na úrovni 32,5 % oproti 30,8 % ve Q3 18. Odpisy a amortizace dlouhodobého majetku se kvůli nové metodice meziročně zvýší. Za růstem ale stojí i proběhnuvší investice, což je hlavní důvod poklesu provozního i čistého zisku. Čekáme i vyšší úrokové náklady. Čistý zisk celkově odhadujeme o 3,5 % nižší než v loňském třetím kvartále. Odhady jsme zveřejnili včera na našich webových stránkách http://bit.ly/TELECQ319pre.