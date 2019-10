Po snížení sazeb Fedu čekáme jejich stabilitu až do jara 2020 (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ekonomika eurozóny by dle předběžného výsledku mohla vykázat mírné zrychlení ve třetím čtvrtletí. Inflace za říjen v eurozóně zřejmě zpomalila pod 1 % y/y. Fed snížil úrokové sazby, jak se čekalo. Čekáme jejich stabilitu až do jara 2020. Včera jsme vydali nové Ekonomické výhledy. Co od naší ekonomiky čekáme ve zbytku roku a v roce příštím se můžete dočíst zde: http://bit.ly/VyhledyQ419.

HDP v eurozóně pravděpodobně zrychlilo

Předběžný výsledek růstu ekonomiky eurozóny ukáže dle ekonomů SG mírné zrychlení na 0,3 % mezikvartálně a 1,2 % meziročně. Trh čeká nižší výsledek, nicméně vyššímu růstu nahrává včera zveřejněný HDP ve Francii s 0,3 % q/q a 1,3 % y/y. Od prvního odhadu inflace v eurozóně za říjen čekáme zpomalení na 0,7 % y/y, přičemž jádrová inflace by měla setrvat na 1,0 % y/y.

Čínský PMI klesl

Oficiální index PMI v Číně v říjnu klesl pod odhady jak v sektoru výrobním tak v sektoru služeb, kde se ale na rozdíl od průmyslu stále nachází v pásmu expanze. Zítra tyto statistiky doplní sledovanější Caixin PMI.

Fed snížil sazby a ničím nepřekvapil

Americká centrální banka v souladu s očekáváním včera snížila hlavní úrokovou sazbu o 25 bp do pásma 1,50 % – 1,75 %. Hlavní změnou bylo vynechání fráze o tom, že Fed bude postupovat přiměřeně, aby zachoval ekonomickou expanzi. Tato drobná změna signalizuje, že v blízké době ke změnám úrokových sazeb centrální banka nepřistoupí. Na tiskové konferenci guvernér Powell zmínil určité snížení rizik z hlediska obchodních válek a brexitu. Powell nicméně neřekl nic nového k růstu bilance Fedu ani k repo operacím. Čekáme, že Fed si nyní dá se změnou sazeb pauzu až do jara příštího roku. Tou dobou by horší zprávy o vývoji ekonomiky USA měly vést k dalšímu snížení sazeb.

Včerejší oznámení o zrušení plánovaného summitu v Čile vzbudilo otazníky nad tím, kdy se k jednání setká americký president s čínským, neboť k setkání mělo dojít právě tam. Čína vzápětí nabídla setkání v Macau jako alternativu k Čile.

Trhy včera potěšilo zveřejnění HDP v USA za třetí čtvrtletí. Růst zpomalil na 1,9 % (mezikvartální anualizovaný růst) z předchozího tempa 2,0 %, když trh čekal 1,6 %. Důvodem byl vyšší růst spotřeby domácností. Mírně nad odhady vyšla i zpráva ADP o vývoji zaměstnanosti a indikuje tak šanci na lepší výsledek dat z trhu práce, která budou zveřejněna zítra.

Polská inflace mírně zpomalí

Dnes zveřejněná data v regionu pravděpodobně mnoho vzruchu nepřinesou. Od inflace v Polsku se čeká mírné zpomalení. Ceny v průmyslu nyní v řadě zemí míří nízko a do toho zřejmě zapadne i Maďarský PPI.

Rusnok a Dědek signalizují stabilní sazby ČNB

Guvernér ČNB včera v presentaci uvedl, že česká ekonomika má zatím daleko k recesi, ve které je již pravděpodobně Německo; vyhodnocení všech protichůdných faktorů implikuje spíše stabilitu sazeb. Další člen bankovní rady Oldřich Dědek v rozhovoru pro Reuters uvedl, že ČNB může držet úrokové sazby beze změny poté, co zvolnila inflace a zhoršují se ekonomické signály ze zahraničí. ČNB zasedá příští týden a my počítáme s tím, že ponechá úrokové sazby beze změny. I tomu se věnujeme v našich včera nově vydaných Ekonomických výhledech. Celý report naleznete zde http://bit.ly/VyhledyQ419.