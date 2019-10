Ostrava zvažuje zákaz vjezdu aut těžších než 6 tun (video)

Ostrava zvažuje zákaz vjezdu aut těžších než 6 tun na území celého města.

Podle průzkumu, který má radnice k dispozici, by to pomohlo zlepšit ovzduší. Při poslední studii přístroje 4 týdny měřily znečištění oxidem dusičitým v 17 městských lokalitách s hustším provozem. Nejhorší situace byla kolem centra. V tuto chvíli je Ostrava s plánem na úplném začátku. Veškerá jednání by podle vedení města mohla trvat dva až tři roky.

Původně radnice uvažovala zakázat vjezd automobilů nad 6 tun pouze do centra města, nicméně pak se rozhodlo, že omezení rozšíří na celé území Ostravy, tedy třeba také do Poruby a dalších městských obvodů. Zástupci města se teď chtějí sejít s vlastníky jednotlivých silnic a připravit výjimky tak, aby městem mohla projíždět auta, která zásobují obchody a podniky.

Radnice uklidňuje, že nechce striktní zákazy, že chce podmínky nastavit tak, aby zákaz podnikatele omezil co nejméně.