Fed nastartoval růst na Wall Street

Americké akcie v nervozitě vyčkávaly rozhodnutí americké centrální banky. Indexy se do vyjádření o snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů pohybovaly sice blízko včerejšího závěru, ale v červené barvě. Následně otočily do plusu a vydaly znovu vstříc svým maximům (jak denním, tak i historickým). Z jednotlivých sektorů byly nejúspěšnější utility (+0,9 %), zdravotnictví (+0,7 %). Naopak se nedařilo energetice (-2,28 %).

Bedlivě sledované zasedání výkonné rady Fedu (FOMC) přineslo očekávané snížení úrokových sazeb o 0,25 % do pásma 1,50-1,75 %. Předseda Jerome Powell další počínání komentoval tak, že sazby zůstanou na nízkých úrovních, dokud neucítí růst inflace. Ze své řeči již vynechal závazek, že bude jednat dle potřeby (act as appropriate). Nejistoty na trhu nadále zůstávají.

Na programu dnes byly poměrně důležitá makrodata. Hrubý domácí produkt v USA ve 3. kvartále sice zpomalil růst na +1,9 %, trh ale čekal pokles až na +1,6 %. Změna zaměstnanosti v soukromém sektoru dle ADP přinesla přírůstek v podobě 125 tisíc nových pracovních míst (oček. 110 tis.).