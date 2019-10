Platy učitelů: Učitelé si od příštího roku polepší. "Už není o čem jednat," tvrdí Babiš

Vláda na svém středečním zasedání rozhodla o navýšení platů učitelů o osm procent v tarifní složce. Z toho dvě procenta půjdou na pohyblivou složku platu. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

"Vrátili jsme se ke koncepci procentuálního navýšení platů ve výši osm procent, dvě procenta by pak byla pohyblivá složka. Je potřeba motivovat i starší učitele, protože učitelů je stále málo a my máme zájem, aby učili co nejdéle," prozradil po jednání vlády premiér Babiš (ANO).

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní připraví patřičné nařízení. Podle Babiše už není o čem jednat. Společně s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) se oba mají v pátek setkat se školskými odbory.

Ministr školství na posledním jednání s odboráři nabízel plošné navýšení platů o 2 700 Kč a dalších 900 Kč navíc pak na odměnách, to ale vláda neodsouhlasila. Odbory požadují zvýšení základního platu o deset procent a jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti.