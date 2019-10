Developeři letos v Praze prodali 3710 nových bytů, jejich cena stoupla na 101 360 Kč/m2

Třetí letošní čtvrtletí bylo pro pražský realitní trh ve znamení růstu, když se prodalo 1392 nových bytů. To je nejlepší výsledek od druhého čtvrtletí 2017. Celkem už letos developeři prodali 3710 nových bytů, což představuje meziroční nárůst o 6,4 procenta. Průměrná cena dostupného bytu v nabídce developerů poprvé v historii sledování přesáhla stotisícovou hranici a dostala se až na 101 360 korun za metr čtvereční. Vyplývá to z podrobných analýz společnosti EKOSPOL, která monitoruje trh s novými byty v Praze už více než 13 let.







Během letních měsíců se prodalo o takřka dvě stě nových bytů více, v provnání se třetím čtvrtletím loňského roku jsme zaznamenali růst dokonce o 357 prodaných bytů. „Přestože čísla ukazující na určitý růst mohou vést k pozitivním závěrům, žádné velké oslavy však nejsou na místě. Trh se v minulém období propadl tak nízko, že návrat do normálních hodnot bude trvat velmi dlouho. Navíc se obávám, že toto oživení je pouze dočasné. Způsobilo ho pár větších rezidenčních projektů zařazených do prodeje v jarních měsících v čele s naším cenově bezkonkurenčním projektem Ekorezidence Hodkovičky,“ komentuje prodejní statistiky generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti EKOSPOL Evžen Korec a dodal, že dokud se nabídka developerů výrazněji nerozšíří, nelze očekávat zásadnější zlepšení.

Cena dostupného bytu poprvé přesáhla stotisícovou hranici

Zásadním faktorem snižujícím poptávku po novém bydlení jsou stále vyšší ceny nových bytů. Jejich růst sice v uplynulém čtvrtletí zpomalil, i tak se průměrná cena dostala přes psychologickou hranici sto tisíc korun za metr čtvereční. Zájemce si nyní musí připravit dokonce 101 360 korun za jediný metr čtvereční. To je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 3,6 procenta více.

„Ceny nových bytů nejvíce ovlivňují hlavně dva faktory. Jednak je to cena stavebních pozemků, kterých je v hlavním městě kvůli dlouhodobě neaktualizovanému územnímu plánu stále méně a jsou tak čím dál dražší. Zásadním je též razantní nárůst cen stavebních prací, kdy zvláště některé řemeslné profese zdražují o vysoké desítky procent,“ vysvětluje nárůst cen nových bytů šéf Ekospolu Korec, podle kterého by mohlo návrat cenově dostupného bydlení umožnit odblokování zaseknutého stavebního procesu a povolení velkých bytových projektů v okrajových částech Prahy.