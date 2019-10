Česko se dál propadá v žebříčku Světové banky, v povolování nových staveb patří k nejhorším

Česká republika se v letošním hodnocení Světové banky opět propadla v žebříčku délky povolování nových staveb. Zatímco loni se umístila na nelichotivé 156. pozici, letos klesla o další stupínek na 157. místo ze 190 zemí celého světa. Ještě v roce 2015 přitom byla naše země na 127. pozici žebříčku Doing Business, který každoročně Světová banka vydává. Potvrzuje se tím, že konkurenceschopnost země výrazně ztrácí právě z pohledu povolování nové výstavby, jejímž následkem je mimo jiné i stále se prohlubující krize v dostupnosti bydlení.

„Nelichotivá pozice České republiky a zejména pak další propad v žebříčku Světové banky jen potvrzuje naléhavou nutnost změny české legislativy. Na té sice ministerstvo pro místní rozvoj již pracuje, ještě několik let však potrvá, než se projeví v praxi. Do té doby by bylo třeba zapracovat na odstranění současné stavební paralýzy pomocí dílčích kroků, jelikož se nedaří povolovat už ani důležité veřejně prospěšné stavby,“ řekla Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group.

Mezi opatření, která by mohl stát pro odstranění současné legislativní pasti udělat, patří zavedení takzvané fikce souhlasu. Ta by pomohla odstranit v praxi velmi časté nedodržování zákonem stanovených lhůt tím, že pokud se úřad do dané doby nevyjádří, má se za to, že bez výhrad souhlasí. Tím by se povolovací proces významně zkrátil. Pomoci by mohlo i zjednodušení povolovací projektové dokumentace, která je v současnosti až příliš detailní a úředníci s ní často neumějí pracovat. Žádosti o doplnění informací následně opět povolovací proces prodlužují.

„I když se loni Česko v žebříčku Doing Business z pohledu délky povolování nových staveb propadlo o téměř dvacet pozic a letos jen o jednu příčku, sestupný trend se nemění a je třeba, aby na to příslušné odpovědné orgány adekvátně zareagovaly,“ dodala Tomášková. Podle ní není normální, aby Česká republika byla v žebříčku mezi rozvojovými zeměmi jako Honduras, Burundi či Kamerun. Přitom například sousední Polsko, kde začal v roce 2015 platit nový stavební zákon, se umístilo na 39. pozici, tedy vysoko nad Českem.

Studie Světové banky navíc nereflektuje český proces získání stavebního povolení v celé jeho šíři, její analytici zkoumají pouze délku povolovacího řízení definovanou zákonem. Při této definici trvá v Česku vydání stavebního povolení 246 dní, tedy stejně jako loni. „Ve skutečnosti je to přitom mnohem déle, protože například v Praze je časté, že povolení stavby běžného bytového domu nyní trvá deset i více let,“ uzavřela Tomášková.

Česko se navíc umístilo jednoznačně poslední při srovnání zemí OECD, kde je podle Světové banky průměr v délce povolování 152,3 dne. Z hodnocení tak mimo jiné vyplývá, že zatímco Česko stagnuje, jiné země se zlepšují. Celosvětově kategorii stejně jako loni vévodí Hong Kong s 69 dny.

Prestižní žebříček Doing Business vydává Světová banka vždy jednou ročně a zahrnuje celkem 190 států. Země hodnotí v celkem 12 kategoriích, mimo jiné právě i v délce povolovacích procesů. Mezi další patří například Zakládání firmy, Získávání úvěru, Ochrana menšinových akcionářů, Vymahatelnost práva či Přeshraniční obchodování. V něm naopak Česko obsadilo společně například se Slovenskem, Dánskem, Maďarskem či Belgií první příčku.