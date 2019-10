Měnová politika USA na křižovatce

Před dnešním vyjádřením FED FOMC, které bude uveřejněno v 19 hodin, by měl být širší cross USD i nadále tažen toky na konci měsíce. Ty budou podporovat výprodej amerického dolaru, a to po prudkém nárůstu amerických akcií na nová historická maxima. Vyplývá to z nejnovějších údajů z amerického akciového trhu.

Trhy již efektivně započítaly třetí po sobě jdoucí 25bps snížení úrokové míry FEDu. Ekonomové jsou nyní názorově rozděleni, část analytiků totiž předpokládá tzv. hawkish FED a deklaraci jeho původní politiky. To znamená, že se podle nich jedná jen o momentální korekci ukazatelů, nejde o změnu politiky jako celku.

Pokud dnes FED nesníží úrokovou míru, trhy zažijí ostrou reakci. V opačném případě ale bude kladen důraz na určité náznaky do budoucna, a to po schůzce na dnešní tiskové konferenci. Týkat by se měly zejména toho, jestli bude komise (FOMC) signalizovat další snížení, což je nyní málo pravděpodobné.

Z pohledu dat - první odhad růstu ve 3. čtvrtletí v USA pravděpodobně ukáže, že ekonomika sice pokračuje v růstu, jehož tempo se ale zpomaluje. Tak tomu bylo například ve 2. čtvrtletí, kdy se tempo růstu zpomalilo ze 2 procent na 1,6 procenta. Další podrobnosti by tak mohly ještě podpořit obavy ohledně dalšího zpomalení růstu, které souvisí i s klesající spotřebou domácností. Je pravděpodobné, že bude dále zpomalovat, ne-li přímo upadat většina ekonomické aktivity.

Důležitá bude i páteční mzdová agenda a informace o zaměstnanosti v USA (ADP). Je však třeba brát v potaz, že data mohou být v tomto měsíci značně nespolehlivá, za čímž stojí zejména zkreslení způsobené stávkou v GM.