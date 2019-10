Británii čekají volby v prosinci po sto letech. Lidi už brexit unavuje

Velkou Británii čekají 12. prosince předčasné volby. Poslanci podpořili návrh premiéra Johnsona na řešení politické krize, kterou vyvolalo neustálé odsouvání brexitu. Půjde o první prosincové volby od roku 1923.

Místo příprav na vánoční svátky drama u volebních uren. To čeká Brity 12. prosince. Britští poslanci se v úterý večer po mnohahodinové debatě dohodli na předčasných volbách. "Pro hlasovalo 438 poslanců, proti se vyslovilo 20. Takže pro vítězí, pro vítězí," hlásil ve předseda Dolní sněmovny John Bercow.

Konání prvních prosincových voleb za posledních téměř sto let musí ještě do konce týdne formálně posvětit Sněmovna lordů. Poté, co bude příští týden ve středu oficiálně rozpuštěn parlament, začne předvolební kampaň.

Boj o to, kdo po předčasných volbách usedne v britském parlamentu, potrvá jen pět týdnů. Za tu dobu se musí britští voliči rozhodnout, kdo jejich zemi nakonec vyvede z Evropské unie.