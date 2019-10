Rozbřesk: Nová čísla asi potvrdí útlum ekonomik

Odklad brexitu na příští rok a předčasné volby v prosinci. Asi tak by se dal stručně shrnout nejnovější pokrok projektu odchodu Velké Británie z EU. Zemi tak čeká předvolební kampaň, která si bude pohrávat i s myšlenkou setrvání, nicméně pro finanční trhy se alespoň na čas a vlastně na poslední chvíli téma brexitu odsouvá na druhou kolej a do popředí se dostanou jiné události. Tou aktuální je nepochybně zasedání Fedu, které by mělo přinést další snížení amerických úrokových sazeb. Trhy budou vnímat nejenom pokles (letos už třetí) jako takový, ale zejména další implikace z dnes končícího jednání. Zda půjde skutečně o krok poslední, nebo se na obzoru začne rýsovat další uvolňování měnové politiky v USA. Napovědět však může nejenom aktuální zasedání FOMC, ale i výsledek HDP, který přijde na řadu už dnes odpoledne. A trhy nečekají zrovna ohromující číslo.



A ohromující zřejmě nebude ani předběžný HDP za eurozónu, který přijde na řadu už zítra, od něhož se očekává další potvrzení ztráty tempa ekonomického růstu, zejména v důsledku útlumu největší evropské ekonomiky. Sice někdo může vkládat naděje do stabilizace Ifa, nicméně ta se může projevit nejdříve až v posledním kvartále, nicméně z jednoho navíc měkkého čísla je docela brzo ji věštit. To my si na nový předběžný odhad budeme muset počkat až do 14. listopadu, takže ČNB bude muset i na blížícím se zasedání spoléhat především na svůj optimistický model. Něco málo aktuálního však v ruce mít přece jen bude, a sice zářijová čísla z průmyslu, která nejspíše svojí silou (opět) příliš neohromí. Takže stabilita se asi stále jeví jako nejvhodnější výsledek ve světě nepomíjejících rizik a nejistot.



A na závěr pro zajímavost, za stabilní nelze rozhodně považovat výsledek hodnocení, které ČR dostala od Světové banky v rámci projektu Doing Business. V žebříčku podmínek podnikání se podle této banky ČR posunula z minulého 35. místa na 45. ze 190. Ale v rámci podrobných výsledků nepochybně jistou stabilitu najít můžeme i zde. Minimálně pokud jde o stavební řízení, kde ČR získala 157. místo na světě, nebo 134. pozici pokud jde o podmínky pro rozjezd podnikání. I když samozřejmě nejde o stabilitu, s níž by se ČR mohla zrovna vytahovat.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se během včerejšího obchodování dál držela mírně nad hranicí 25,50 EUR/CZK. Než přijde na řadu příští týden ČNB, budou hlavní události hýbající trhem přicházet ze zahraničí. Už dnes bude trh vnímat naladění Fedu a zítra předběžný evropský HDP. Tuzemští centrální bankéři mají poslední den na komentáře, kterými by chtěli ozřejmit, s jakými pocity vstoupí do diskuse na nadcházejícím jednání bankovní rady. Samozřejmě rozhodne i míra optimismu nové prognózy, ale přece jen další komentář z ČNB by trhy nepochybně uvítaly. Až do jednání ČNB proto koruna bude svůj směr hledat jen obtížně.



Zahraniční forex

Dolar včera pokračoval v oslabování a už odpoledne se přehoupnul přes hranici 1,11. Nervozita před zveřejněním výsledku Fedu je zřejmá, stejně jako prozatím nejasný směr, kterým se americká centrální banka bude chtít dál ubírat. Jak se zdá, velká očekávání o dalším snižování sazeb na trhu zatím pro nejbližší období nepanují.



Nové události okolo brexitu - a především odvrácení akutní hrozby divokého odchodu Británie - pomohly libře k ziskům. Alespoň na čas tak bude brexitový klid britskou měnu držet výše.



Ropa

Ropa Brent ignoruje pokles zásob, který včera oznámil Americký petrolejářský institut, a nadále okupuje hranici 61 dolarů za barel. Hlavní pozornost tak zůstává upřena na poptávkovou stranu, respektive posun v americko-čínských obchodních jednáních. Během včerejšího obchodování pak ropným trhem rezonoval také ruský komentář k blížícímu se zasedání producentských států OPEC+, který se nesl ve velmi obezřetném duchu, zejména s ohledem na možnost dále utáhnout těžební škrty.