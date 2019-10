Fed sníží úrokové sazby, pak vyhlásí pauzu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americká centrální banka dnes již potřetí v letošním roce sníží úrokové sazby. Potom si ale s uvolňováním měnové politiky dá pauzu. Růst HDP v Americe za Q3 příliš neoslní. Potáhne ho navíc jediná složka, a to spotřeba domácností. Příliš nepotěší ani důvěra v ekonomiku eurozóny. Za říjen čekáme její propad. Zhoršení vykáže i německý trh práce. Míra nezaměstnanosti bude sice stagnovat, počet nezaměstnaných Němců ale vzroste.

Americký růst táhne spotřeba

Fed dnes opět sníží úrokové sazby, a to na úroveň 1,50-1,75 %. S dalšími kroky bude vyčkávat na data potvrzující zpomalování americké ekonomiky. S uvolňováním měnové politiky si tak dá na chvíli pauzu. Podle naší prognózy to ale nebude déle než do března příštího roku, kdy očekáváme snížení sazeb o dalších 50 bb. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: http://bit.ly/2BTfqj1. Růst amerického HDP podle našeho odhadu dosáhne v Q3 19 slabých 1,6 % q/q (anualizovaně). Soukromá spotřeba by měla stoupnout o 2,7 % a k růstu HDP přispět 1,9 pb. K výsledku za třetí kvartál tak přispěje více než 100 %. Vykompenzuje tím vývoj firemních investic, které v Q3 podle naší prognózy o 2,6 % propadly. Za celý letošní rok očekáváme dynamiku HDP lehce nad 2 %.

Říjnová důvěra v eurozóně si zřejmě pohorší. Indikátor ekonomického sentimentu podle našeho odhadu poklesne o 0,7 pb a dostane se tak na svůj historický průměr. Zde se naposledy nacházel v roce 2015. V následujících měsících však žádné další výraznější zhoršení nečekáme. Náladu spotřebitelů by měl vylepšovat jejich rostoucí disponibilní důchod, solidní domácí poptávka bude nahrávat sektoru služeb, přičemž důvěra v oblasti průmyslu by se měla vylepšovat se stabilizací v oblasti automobilového průmyslu.

Počet nezaměstnaných Němců v říjnu pravděpodobně o 5 tis. vzrostl. Míra nezaměstnanosti podle nás stagnovala na 5 %. Průzkumy ze začátku Q4 však naznačují, že se situace na německém trhu práce výrazně horší. Míra nezaměstnanosti tedy začne zřejmě postupně stoupat.

Euro si připisuje mírné zisky

Data přicházející ze Spojených států byla včera smíšená. Říjnová spotřebitelská důvěra zaostala o více než dva body za očekáváním. I tak se ale stále drží na velmi vysokých úrovních. Naopak probíhající prodeje nemovitostí překvapily výrazným růstem. Přesto z úterního obchodování vyšlo jaké vítěz euro, které si na své konto připsalo 0,1 % a posílilo na 1,111 USD/EUR.

Na společném trendu se regionální měny nedohodly

V úterý se regionální měny na společném trendu nedohodly. Marně ho hledala i česká koruna. V dopoledních hodinách nejprve oslabila na 25,58 CZK/EUR, aby vzápětí směr otočila a vydala se směrem k úrovni 25,53 CZK/EUR. Po té však opět začala lehce oslabovat a tak nakonec ve srovnání s předchozím dnem skončila o 0,1 % slabší. Kolem úrovně 25,50 CZK/EUR bude pravděpodobně kroužit až do zasedání České národní banky, které proběhne příští čtvrtek. Ovlivnit by jí ještě mohlo vystoupení některého z centrálních bankéřů. Těm však do mediální karantény zbývají už jen dva dny. Kromě české koruny v úterý oslabil i maďarský forint. Ten si ze svého konta odepsal 0,3 % a posunul se na 329,2 HUF/EUR. Regionálním vítězem se tak stal polský zlotý, který jako jediný mírně posílil (o 0,2 %) na 4,266 PLN/EUR.