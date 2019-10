Americký index S\u0026P 500 opět atakoval svoje maximum (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události



Erste představila solidní čísla za třetí kvartál.

Evropské akcie se budou na počátku seance pohybovat okolo včerejších zavíracích kurzů.

Nejzajímavější událostí bude zasedání americké centrální banky, která by měla snížit úrokové sazby o 25 bb. Spojené státy zároveň představí první odhady růstu HDP za třetí kvartál nebo report ADP z trhu práce. V eurozóně budou k dispozici některé předstihové ukazatele, francouzský HDP nebo německé spotřebitelské ceny.

Hospodářské výsledky dnes zveřejní téměř padesátka amerických firem v rámci indexu S&P 500. Největší pozornost na sebe bude poutat Apple nebo Facebook, ale výsledky představí i další velké společnosti jako General Electric, Molson Coors nebo Motorola Solutions. V Evropě reportují francouzské firmy Airbus, Total, německý Volkswagen nebo britská Standard Chartered či GlaxoSmithKline.

Včera jsme potvrdili nákupní doporučení pro akcie MONETA Money Bank s nezměněnou cílovou cenou 97 CZK za akcii. Analýza je k dispozici na našich webových stránkách http://bit.ly/MONET1910upd.

Société Générale snížila doporučení na Prodat pro akcie španělské banky Bankia.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 včera sahal po opětovném vylepší svého včerejšího rekordu, nakonec však uzavřel necelou jednu desetinu procenta pod svým dosavadním vrcholem. Na trhu se opět objevily zprávy, které mírní optimistická očekávání ohledně možného podpisu částečné obchodní dohody mezi USA a Čínou v příštím měsíci. V rámci indexu S&P 500 se nejvíce dařilo farmaceutickým společnostem (+1,2 %), když investory potěšily hospodářské výsledky firem Merck a Pfizer. Burzy v asijsko-pacifickém regionu dnes ráno společný směr nenašly. V plusu uzavírají trhy v Indii, Singapuru nebo na Tchajwanu, naopak do červeného se ponořily akcie obchodované v Austrálii, Číně či Jižní Koreji.

Kromě hospodářských výsledků firem se dnes bude pozornost soustředit na údaje o vývoji americké ekonomiky za třetí kvartál. Velmi podstatné budou i výsledky zasedání Fedu, který by měl dodat další snížení sazeb. S tím trhy počítají na 95 %, důležité tak především bude, co naznačí komentáře Jeroma Powella ohledně jejich budoucího vývoje. Známky dalšího uvolňování by byly pro akciové trhy vodou na mlýn. My však čekáme, že si americká centrální banka po dnešním snížení sazeb dá do jara příštího roku pauzu.

Erste Group

Skupina Erste vykázala za třetí kvartál letošní roku solidní výsledky. Celkové provozní výnosy dosáhly 1,8 mld. EUR (odhad 1,79 mld. EUR), čistý úrokový výnos 1,19 mld. EUR (odhad 1,18 mld. EUR). Díky nižším provozním nákladům na úrovni 1,01 mld. EUR (odhad 1,03 mld. EUR) se podařilo Erste vykázat i vyšší zisk před opravnými položkami na úrovni 786,4 mil. EUR, zatímco konsensus ukazoval na 760,1 mil. EUR. Čistý zisk činil 491,1 mil EUR oproti odhadu 479,8 mil. EUR. Banka reportovala ROE za třetí kvartál na úrovni 14,3 % (za letošní tři kvartály 11,6 %, cíl managementu ?11 %). Management potvrdil svoje cíle. Akcie by mohly reagovat mírným růstem.