Ranní glosa: Nová čísla nejspíše potvrdí útlum ekonomiky

Odklad brexitu na příští rok a předčasné volby v prosinci. Asi tak by se dal stručně shrnout nejnovější pokrok projektu odchodu Velké Británie z EU. Zemi tak čeká předvolební kampaň, která si bude pohrávat i s myšlenkou setrvání, nicméně pro finanční trhy se alespoň na čas a vlastně na poslední chvíli téma brexitu odsouvá na druhou kolej a do popředí se dostanou jiné události. Tou aktuální je nepochybně zasedání Fedu , které by mělo přinést další snížení amerických úrokových sazeb . Trhy budou vnímat nejenom pokles (letos už třetí) jako takový, ale zejména další implikace z dnes končícího jednání. Zda půjde skutečně o krok poslední, nebo se na obzoru začne rýsovat další uvolňování měnové politiky v USA. Napovědět však může nejenom aktuální zasedání FOMC, ale i výsledek HDP , který přijde na řadu už dnes odpoledne. A trhy nečekají zrovna ohromující číslo.A ohromující zřejmě nebude ani předběžný HDP za eurozónu , který přijde na řadu už zítra, od něhož se očekává další potvrzení ztráty tempa ekonomického růstu, zejména v důsledku útlumu největší evropské ekonomiky . Sice někdo může vkládat naděje do stabilizace Ifa, nicméně ta se může projevit nejdříve až v posledním kvartále, nicméně z jednoho navíc měkkého čísla je docela brzo ji věštit. To my si na nový předběžný odhad budeme muset počkat až do 14. listopadu, takže ČNB bude muset i na blížícím se zasedání spoléhat především na svůj optimistický model. Něco málo aktuálního však v ruce mít přece jen bude, a sice zářijová čísla z průmyslu , která nejspíše svojí silou (opět) příliš neohromí. Takže stabilita se asi stále jeví jako nejvhodnější výsledek ve světě nepomíjejících rizik a nejistot.A na závěr pro zajímavost, za stabilní nelze rozhodně považovat výsledek hodnocení, které ČR dostala od Světové banky v rámci projektu Doing Business. V žebříčku podmínek podnikání se podle této banky ČR posunula z minulého 35. místa na 45. ze 190. Ale v rámci podrobných výsledků nepochybně jistou stabilitu najít můžeme i zde. Minimálně pokud jde o stavební řízení, kde ČR získala 157. místo na světě, nebo 134. pozici pokud jde o podmínky pro rozjezd podnikání. I když samozřejmě nejde o stabilitu, s níž by se ČR mohla zrovna vytahovat.