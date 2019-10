Další obrovské přesuny BTC a XRP

Včerejší den byl opět ve znamení obrovských bitcoinových a XRP přesunů. Celkem bylo v rámci jednotlivých transakcí přesunuto 1,2 miliardy XRP a 18 014 BTC.

Ve hře byla opět kryptoburza Bitstamp, která převedla 1 200 000 000 XRP v hodnotě 358,2 milionu USD na několik neznámých peněženek.

150 000 000 XRP v hodnotě 44,8 milionu USD převedeno z Bitstamp do neznámé peněženky

50 000 000 XRP v hodnotě 14,9 milionu USD převedeno z Bitstamp do neznámé peněženky

200 000 000 XRP v hodnotě 59,7 milionu USD převedeno z Bitstamp do neznámé peněženky

200 000 000 XRP v hodnotě 59,7 milionu USD převedeno z Bitstamp do neznámé peněženky

200 000 000 XRP v hodnotě 59,7 milionu USD převedeno z Bitstamp do neznámé peněženky

200 000 000 XRP v hodnotě 59,7 milionu USD převedeno z Bitstamp do neznámé peněženky

200 000 000 XRP v hodnotě 59,7 milionu USD převedeno z Bitstamp do neznámé peněženky

Tyto masivní převody mohou mít spojitost s nedávno uzavřeným partnerstvím kryptoburzy s platformou BitGo. Tato společnost, sídlící v Kalifornii, se zabývá správou digitálních aktiv. Kryptoburza Bitstamp k tomu uvedla:

„BitGo, lídr v oblasti finančních služeb pro digitální aktiva, poskytne bezpečné úložiště pro kryptoaktiva spravovaná v Bitstampu. Aktiva začneme převádět do peněženek BitGo dne 10. října 2019. Na naše zákazníky to nebude mít vliv a nemusíte podnikat žádné kroky.“

Rovněž bitcoinové velryby se činily. Ve stejném časovém období bylo přesunuto celkem 18 014 BTC v hodnotě 171 milionu USD.

1 100 BTC v hodnotě 10,5 milionu USD převedeno z OKEx do neznámé peněženky

1 224 BTC v hodnotě 11,6 milionu USD převedeno z Coinbase na OKEx

10 000 BTC v hodnotě 94,9 milionu USD převedeno z neznámé peněženky do neznámé peněženky

2 002 BTC v hodnotě 19 milionu USD převedeno z OKEx do neznámé peněženky

600 BTC v hodnotě 5,7 milionu USD převedeno z Binance do neznámé peněženky

779 BTC v hodnotě 7,4 milionu USD převedeno z Coinbase do neznámé peněženky

672 BTC v hodnotě 6,4 milionu USD převedeno z neznámé peněženky na OKEx

600 BTC v hodnotě 5,7 milionu USD převedeno z Huobi na Coinbase

1 037 BTC v hodnotě 9,8 milionu USD převedeno z neznámé peněženky na OKEx

Za pozornost stojí transakce 10 000 BTC v hodnotě 94,9 milionu USD mezi dvěma neznámými peněženkami.

Závěr

Jak je vidět, tak velryby nikdy nespí. Dva z nedávných převodů z neznámých peněženek na kryptoburzu OKEx mohou naznačovat, se se tito obchodníci možná chystají na prodej až 1 709 BTC v hodnotě 16,2 milionu USD. Ale kdo ví, třeba je skutečnost úplně jiná.

