Řidiči v Praze si mohou jezdit, jak chtějí. Špatně funguje už 11 radarů

Některé radary, které hlídají rychlost na nejvíce vytížených pražských silnicích, stále nefungují. Sice měří, pokuty ale řidičům nechodí, protože přístroje nemají platnou certifikaci. Přestože nová smlouva na jejich servis a údržbu je těsně před podpisem, téměř roční výpadek příjmů z pokut se podle opozice projeví v rozpočtu. Koalice oponuje tím, že s částkou vybranou na pokutách se nikdy předem nepočítá. Některým radarům skončila certifikace už koncem loňského roku, na konci září už je úseků, kde si řidiči mohou jezdit, jak chtějí, 11. Mezi nimi i ty nejfrekventovanější, kudy projíždí až stotisíc aut denně. Podle radního pro dopravu se ale nejedná o problém, protože radary jsou v Praze primárně kvůli prevenci. "80 procent úkolu toho radaru je zajišťovat bezpečnost, ne vybírat pokuty," prohlásil už dříve náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr. Jen loni ale řidiči v Praze na pokutách zaplatili téměř 85 milionů korun. Podle magistrátu se výpadek 11 zařízení z 82 v rozpočtu neprojeví, protože kolik se na pokutách vybere, prý předem nikdo neví, a tak se s tím ani nepočítá. "Nelze hovořit o tom, že by město přišlo o nějakou konkrétní částku, protože taková částka není nikde nárokována," uvedl mluvčí pražského magistrátu Tomáš Provazník.

"To je úplná blbost. Pokud se nevybírají pokuty, tak samozřejmě, že se to na rozpočtu objeví," nesouhlasí zastupitelka ODS Alexandra Udženija. "V tuto chvíli to způsobuje škodu, za kterou nikdo nenese odpovědnost, protože nebyl schopen včas vysoutěžit zakázku," dodal zastupitel ANO Radomír Nepil.

"Záleží, jaká lokalita to je, kolik řidičů tím místem projede, kolik jich spáchá přestupek a kolik jich zaplatí. Můžeme se bavit v řádech statisíců, nebo v řádech milionů," vysvětlil vedoucí oddělení BESIP Petr Vomáčka.

Pokuty většinou města a obce investují do opravy silnic nebo do rozpočtu městské policie. "U nás jdou ty peníze především na opravy silnic, na integrovaný záchranný systém a na pomoc hasičům," vypočítal starosta Říčan Vladimír Kořen.

Nová smlouva na servis a údržbu radarů je v tuto chvíli už těsně před podpisem. "Platnou certifikaci zařízením, kterým od počátku roku skončila, zajišťujeme v těchto dnech," potvrdila mluvčí Technické správy komunikací Praha Barbora Lišková.

Radary během následujících dnů a týdnů budou certifikací postupně procházet - nejprve ty nefunkční. Potom už prý řidičům začnou pokuty chodit jako předtím.