Občanky mají mít už děti od šesti let. Rodné číslo by mělo zmizet

Ministerstvo vnitra přichází s velkou změnou. Navrhuje, aby občanské průkazy měly povinně děti už od šesti let. Číslo dokladu by mělo nahradit rodné číslo, které se má zrušit. Ministr Jan Hamáček argumentuje i velkým zájmem rodičů, kteří už nechali občanky svým dětem dobrovolně vystavit. Má je přes 350 tisíc dětí. Podle premiéra Andreje Babiše by to ale mělo spíš zůstat na rozhodnutí rodičů. Snadnější cestování rodin s dětmi po zemích Schengenu, kde občanka stačí, nebo výhoda v situacích, kdy děti nemají s rodiči shodné příjmení. To mají přinést povinné občanské průkazy pro děti starší šesti let. "Dojde k identifikaci skrze základní registry, než neustálé obnášení rodných listů," uvedl náměstek Petr Mlsna. Návrh přichází v souvislosti s plánovaným zrušením rodného čísla. "V této souvislosti se nám jako nejlepší jeví číslo občanského průkazu, ze kterého nelze vyčíst žádné osobní údaje," doplnil náměstek ministra vnitra pro legislativu a státní správu. Výhodou může být podle resortu vnitra i čerpání slev na jízdné například v MHD. U dětí by mohlo odpadnout dokládání potvrzení o studiu.

Předseda vlády Andrej Babiš je otevřený debatě, rozhodnutí by ale v takovém případě nechal raději na rodičích. "Nechceme nikoho do ničeho nutit a určitě nechci ani nějaké nové IT systémy, je to pro mě čerstvá záležitost," sdělil Babiš.

Opozice návrh kritizuje. "Je to hloupý návrh. Byrokratický šiml zase zařehtal. Jedno číslo jen nahradíme jiným a statisíce rodičů budou muset nesmyslně pořizovat dětem občanku, která jim bude celkem k ničemu," prohlásil poslanec STAN Petr Gazdík.

Platnost občanky má být u dětí pět let, u dospělých je to deset let. Už sedm let mohou rodiče nechat vystavit občanku pro své dítě dobrovolně, zatím je dostalo 353 tisíc dětí. Cestovních pasů pro děti bylo vydáno přes milion.

"Rádi bychom, aby na to byly navázány služby, které stát poskytuje, například služby e-governmentu, my například prosazujeme elektronické potvrzení o studiu," přiblížil poslanec Pirátů Ondřej Profant.

Co na návrh říká šéf ústavněprávního výboru Sněmovny Marek Benda? Podívejte se na rozhovor: