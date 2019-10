Denné zhrnutie: US500 dosiahol historicky najvyššiu úroveň

Akciové indexy v USA sa síce obchodujú na historicky najvyšších úrovniach, avšak treba poznamenať, že optimizmus ohľadom obchodnej dohody medzi USA a Čínou mierne ochladol po tom, čo sa objavili správy, že USA a Čína by nemuseli podpísať prvú časť obchodnej dohody podľa plánu budúci mesiac v Čile. Do istej miery to môže vyzerať aj tak, že americký prezident Donald Trump chce „umelo“ vytvoriť neistotu, aby pritlačil FED k zníženiu úrokových sadzieb, čo si pravdepodobne myslia aj investori, keďže po týchto správach nedošlo k nejakým výrazným poklesom na akciových trhoch.

Zajtra sa bude konať najdôležitejšia udalosť tohto týždňa – zasadanie FOMC. Dlhopisové trhy počítajú až s 90%-nou pravdepodobnosťou, že dôjde k zníženiu úrokových sadzieb o 25 bp. Otázkou ale je čo ďalej. Investori sú zjavne neistý v tom, či FED bude pokračovať v znižovaní sadzieb, keďže pravdepodobnosť, že dôjde k ďalšiemu zníženiu o 25 bp na marcovom zasadaní sa pohybuje len okolo úrovne 50%. Preto bude zajtrajšie zasadanie kľúčové najmä v tom, ako bude FED postupovať ďalej.

Americký akciový index US500 sa obchoduje na historicky najvyšších úrovniach. Ďalší vývoj však bude do značnej miery závisieť od toho, či FED bude pokračovať v znižovaní sadzieb. V takomto prípade, by mohol index atakovať úroveň 3100 bodov. Zdroj: xStation5